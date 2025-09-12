Секрет в соусе: как обычные тушеные помидоры превратить в кулинарный изыск

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Тушеные помидоры — это не просто гарнир, а настоящая поэзия вкуса. Это блюдо, которое умеет удивлять: в процессе приготовления яркая кислинка свежих томатов смягчается, а их мякоть насыщается ароматами трав и чеснока, превращаясь в нежную, бархатистую и невероятно аппетитную основу. Такие томаты идеальны как самостоятельное блюдо с хлебом, как соус к пасте или как изысканный гарнир к мясу или рыбе.

Тушёные помидоры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушёные помидоры

Тушеные помидоры с чесноком и травами

Ингредиенты (на 2-3 порции):

  • Свежие помидоры (лучше всего мясистые, например, "сливки" или "бычье сердце") — 600-700 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (средняя)
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Оливковое или растительное масло — 2-3 ст. ложки
  • Сахар — 1 щепотка (чтобы сбалансировать кислоту)
  • Свежие или сушеные травы (орегано, тимьян, базилик) — 1 ч. ложка сушеных или небольшой пучок свежих
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

По желанию для насыщенности вкуса:

  • Томатная паста — 1 ст. ложка
  • Бальзамический крем или немного вина (для деглазации)

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте помидоры. Помойте томаты. Сделайте на каждом крестообразный надрез у основания, опустите на 20-30 секунд в кипяток, а затем сразу в ледяную воду. Это поможет легко снять кожицу. Очищенные томаты нарежьте крупными дольками или кубиками, сохраняя сок.
  2. Пассеруйте лук. На сковороде или в сотейнике с толстым дном разогрейте масло. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте на среднем огне до мягкости и легкой прозрачности (3-4 минуты).
  3. Добавьте чеснок и томатную пасту. К луку отправьте измельченный чеснок и (если используете) томатную пасту. Обжаривайте всё вместе ещё около минуты, пока не появится насыщенный аромат.
  4. Тушите. Выложите в сковороду нарезанные помидоры со всем выделившимся соком. Добавьте соль, перец, щепотку сахара и ваши любимые травы. Аккуратно перемешайте.
  5. Доведите до готовности. Доведите до легкого кипения, затем убавьте огонь до минимума. Тушите под приоткрытой крышкой 15-25 минут, пока помидоры не станут совсем мягкими, а соус не загустеет. Периодически помешивайте.
  6. Подавайте. Дайте блюду немного настояться. Подавайте тушеные помидоры теплыми, посыпав свежими травами и сбрызнув оливковым маслом. Идеально с кусочком хрустящего хлеба, чтобы собрать весь ароматный соус!

Совет: Это базовый рецепт, который можно легко дополнить: добавить в процессе тушения каперсы, маслины или немного перца чили для пикантности. Приятного аппетита

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
