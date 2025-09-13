Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна ошибка с фактурой — и даже дорогой наряд будет выглядеть как секонд-хенд
Под ногами лежит сокровище: как из листвы рождается перегной, меняющий урожай
Мёртвая петля: новый тренд из Китая превращает борьбу с бессонницей в игру со смертью
Прощай, Европа? ЕС ужесточает выдачу виз, и вот что это значит для вас
Хмель перемен: как новые пошлины изменили карту импортного пива в России
США накрывает невидимый враг: инфекция с тропических болот уже на американской земле
От разлуки до брака: как любовь Оскара и Юлии Кучеры победила все преграды
Природный символ Кисловодска: что скрывает скала, вдохновившая Лермонтова
Газировка и спиртное лишают волос: как привычные напитки ускоряют облысение

7 степеней прожарки: найдите свою и готовьте мясо, как в лучших стейкхаусах

Еда

Стейк из говядины — это не просто мясо на сковороде, а настоящее искусство. Умение угадать правильную степень прожарки отличает мастера от любителя: стоит задержаться на огне буквально на минуту — и сочное мясо превращается в сухую "подошву".

Говяжьи стейки с розмарином
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Говяжьи стейки с розмарином

Степени прожарки стейка

В кулинарии принято выделять 7 основных стадий готовности:

  • Extra rare (сырое) — мясо почти не прогрето, середина остаётся холодной.

  • Rare (с кровью) — тёплая сердцевина, ярко-красный сок.

  • Medium rare (слабая прожарка) — розовая середина и максимальная сочность.

  • Medium (средняя прожарка) — равномерный розовый цвет.

  • Medium well (почти прожаренный) — лёгкая розовинка внутри.

  • Well done (полностью прожаренный) — мясо серое, без сока.

  • Overcooked (пережаренный) — сухая "подошва", которую трудно есть.

Разница между сочным medium rare и сухим well done — всего несколько минут на сковороде.

Температура для каждой степени

Самый надёжный способ — кулинарный термометр.

  • Rare — 48-52 °C

  • Medium rare — 52-55 °C

  • Medium — 55-60 °C

  • Medium well — 60-65 °C

  • Well done — 65-75 °C

Помните: после снятия со сковороды мясо "доходит" ещё на 3-5 °C. Поэтому лучше остановиться чуть раньше.

Метод "пальца истины"

Шефы часто определяют готовность на ощупь:

  • Rare — мягкий, почти студенистый кусок.

  • Medium rare — упругий, как кончик носа.

  • Medium — плотный, напоминает лоб.

  • Well done — твёрдый, как сжатый кулак.

Время приготовления на сковороде (толщина 2,5 см)

  • Rare — 2-2,5 минуты с каждой стороны.

  • Medium rare — около 3 минут.

  • Medium — 4 минуты.

  • Well done — 5-6 минут.

Для стейков толще 4 см добавляют 1-2 минуты и доводят мясо в духовке при 160 °C.

Полезные советы перед жаркой

  • Стейк перед готовкой должен полежать 20 минут при комнатной температуре.

  • Не мойте мясо водой, просто промокните бумажным полотенцем.

  • Смажьте поверхность оливковым маслом, чтобы образовалась хрустящая корочка.

  • Никогда не прокалывайте мясо вилкой: используйте щипцы.

Виды стейков и оптимальная прожарка

  • Рибай — идеален при medium rare: жир равномерно топится и насыщает мясо соком.

  • Филе-миньон — лучше готовить до medium rare или medium, чтобы сохранить нежность.

  • Нью-Йорк — раскрывается в medium, баланс между сочностью и структурой.

  • Тибон — из-за толщины чаще выбирают medium: мясо прогревается равномерно.

Частые ошибки

  1. Холодное мясо на сковороде — неравномерная прожарка.

  2. Частое переворачивание и давление на стейк — лишает сочности и мешает образованию корочки.

  3. Подача сразу после жарки — соки вытекают, мясо становится сухим. Нужно дать стейку "отдохнуть" 5-7 минут под фольгой.

Плюсы и минусы разных степеней прожарки

Степень Плюсы Минусы
Rare Максимальная сочность Мясо кажется сырым, подходит не всем
Medium rare Идеальный баланс вкуса и текстуры Требует точности в готовке
Medium Универсальный вариант Чуть менее сочный
Well done Полная термообработка Сухой и жёсткий вкус

Советы шаг за шагом

  1. Достаньте мясо из холодильника и оставьте при комнатной температуре.

  2. Разогрейте сковороду до максимума.

  3. Обжарьте мясо, ориентируясь на время и желаемую степень прожарки.

  4. Используйте щипцы, а не вилку.

  5. После снятия накройте фольгой и дайте "отдохнуть".

Мифы и правда

  • Миф: сочность зависит от маринада.

  • Правда: главное — правильная температура и время жарки.

  • Миф: стейк нужно жарить только на масле.

  • Правда: можно готовить и на сухой сковороде, жир из мяса сам выделится.

  • Миф: прожарку можно определить только термометром.

  • Правда: метод "пальца истины" тоже надёжен.

FAQ

Можно ли готовить стейк без масла?

Да, особенно мраморные сорта — собственный жир обеспечит жарку.

Какая прожарка самая популярная?

Большинство гурманов выбирают medium rare.

Сколько стейк "отдыхает" после готовки?

В среднем 5-7 минут под фольгой на тёплой тарелке.

Исторический контекст

Искусство жарки стейков пришло из Америки: ещё в XIX веке ковбои обжаривали мясо на костре. В Европе долгое время предпочитали well done, считая сырое мясо небезопасным. Сегодня же ценители выбирают medium rare, называя его "золотым стандартом".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить холодный стейк.

  • Последствие: сырая середина и пересушенные края.

  • Альтернатива: согреть мясо перед готовкой.

  • Ошибка: часто переворачивать.

  • Последствие: потеря корочки.

  • Альтернатива: переворачивать один раз.

  • Ошибка: подавать сразу.

  • Последствие: сухой вкус.

  • Альтернатива: дать стейку "отдохнуть".

Если попробовать иначе

Иногда стейк готовят методом су-вид: мясо томится при низкой температуре в вакуумном пакете, а потом быстро обжаривается для корочки. Такой способ позволяет достичь идеальной прожарки без риска пересушить.

И в завершение — три факта: стейк "Нью-Йорк" впервые подали в одноимённом ресторане в XIX веке; рибай получил название из-за "глазка" из жира в центре; а филе-миньон долго считался королевским блюдом за нежность и редкость.

Уточнения

Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Экономика и бизнес
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Авто
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Очень надеюсь, что вернётся: Губерниев резко высказался о нападках на Аллу Пугачёву
Осень ставит деревьям броню, весна лишь красит фасад: что скрыто за белым слоем мела
Дыня и водка встречаются в банке — результат заставляет забыть про обычные настойки
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Красавец на башне или безжалостный палач в гнезде: двойная жизнь белого аиста
Хотели включить заднюю — услышали скрежет: как современные автоматы спасают водителей от ошибок
Бельё сохнет — а стены гниют: простая привычка делает воздух в доме ядовитым
Российский газ снова на плаву: четвёртый танкер готов прибыть в китайский порт Тешань
Дорога, висящая над пропастью: почему трассу к Красной Поляне закрыли навсегда
Тайный резервуар грязи: неожиданный способ держать поверхность в чистоте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.