7 степеней прожарки: найдите свою и готовьте мясо, как в лучших стейкхаусах

Стейк из говядины — это не просто мясо на сковороде, а настоящее искусство. Умение угадать правильную степень прожарки отличает мастера от любителя: стоит задержаться на огне буквально на минуту — и сочное мясо превращается в сухую "подошву".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Говяжьи стейки с розмарином

Степени прожарки стейка

В кулинарии принято выделять 7 основных стадий готовности:

Extra rare (сырое) — мясо почти не прогрето, середина остаётся холодной.

Rare (с кровью) — тёплая сердцевина, ярко-красный сок.

Medium rare (слабая прожарка) — розовая середина и максимальная сочность.

Medium (средняя прожарка) — равномерный розовый цвет.

Medium well (почти прожаренный) — лёгкая розовинка внутри.

Well done (полностью прожаренный) — мясо серое, без сока.

Overcooked (пережаренный) — сухая "подошва", которую трудно есть.

Разница между сочным medium rare и сухим well done — всего несколько минут на сковороде.

Температура для каждой степени

Самый надёжный способ — кулинарный термометр.

Rare — 48-52 °C

Medium rare — 52-55 °C

Medium — 55-60 °C

Medium well — 60-65 °C

Well done — 65-75 °C

Помните: после снятия со сковороды мясо "доходит" ещё на 3-5 °C. Поэтому лучше остановиться чуть раньше.

Метод "пальца истины"

Шефы часто определяют готовность на ощупь:

Rare — мягкий, почти студенистый кусок.

Medium rare — упругий, как кончик носа.

Medium — плотный, напоминает лоб.

Well done — твёрдый, как сжатый кулак.

Время приготовления на сковороде (толщина 2,5 см)

Rare — 2-2,5 минуты с каждой стороны.

Medium rare — около 3 минут.

Medium — 4 минуты.

Well done — 5-6 минут.

Для стейков толще 4 см добавляют 1-2 минуты и доводят мясо в духовке при 160 °C.

Полезные советы перед жаркой

Стейк перед готовкой должен полежать 20 минут при комнатной температуре.

Не мойте мясо водой, просто промокните бумажным полотенцем.

Смажьте поверхность оливковым маслом, чтобы образовалась хрустящая корочка.

Никогда не прокалывайте мясо вилкой: используйте щипцы.

Виды стейков и оптимальная прожарка

Рибай — идеален при medium rare: жир равномерно топится и насыщает мясо соком.

Филе-миньон — лучше готовить до medium rare или medium, чтобы сохранить нежность.

Нью-Йорк — раскрывается в medium, баланс между сочностью и структурой.

Тибон — из-за толщины чаще выбирают medium: мясо прогревается равномерно.

Частые ошибки

Холодное мясо на сковороде — неравномерная прожарка. Частое переворачивание и давление на стейк — лишает сочности и мешает образованию корочки. Подача сразу после жарки — соки вытекают, мясо становится сухим. Нужно дать стейку "отдохнуть" 5-7 минут под фольгой.

Плюсы и минусы разных степеней прожарки

Степень Плюсы Минусы Rare Максимальная сочность Мясо кажется сырым, подходит не всем Medium rare Идеальный баланс вкуса и текстуры Требует точности в готовке Medium Универсальный вариант Чуть менее сочный Well done Полная термообработка Сухой и жёсткий вкус Советы шаг за шагом Достаньте мясо из холодильника и оставьте при комнатной температуре. Разогрейте сковороду до максимума. Обжарьте мясо, ориентируясь на время и желаемую степень прожарки. Используйте щипцы, а не вилку. После снятия накройте фольгой и дайте "отдохнуть". Мифы и правда Миф: сочность зависит от маринада.

Правда: главное — правильная температура и время жарки.

Миф: стейк нужно жарить только на масле.

Правда: можно готовить и на сухой сковороде, жир из мяса сам выделится.

Миф: прожарку можно определить только термометром.

Правда: метод "пальца истины" тоже надёжен. FAQ Можно ли готовить стейк без масла? Да, особенно мраморные сорта — собственный жир обеспечит жарку. Какая прожарка самая популярная? Большинство гурманов выбирают medium rare. Сколько стейк "отдыхает" после готовки? В среднем 5-7 минут под фольгой на тёплой тарелке. Исторический контекст Искусство жарки стейков пришло из Америки: ещё в XIX веке ковбои обжаривали мясо на костре. В Европе долгое время предпочитали well done, считая сырое мясо небезопасным. Сегодня же ценители выбирают medium rare, называя его "золотым стандартом". Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: жарить холодный стейк.

Последствие: сырая середина и пересушенные края.

Альтернатива: согреть мясо перед готовкой.

Ошибка: часто переворачивать.

Последствие: потеря корочки.

Альтернатива: переворачивать один раз.

Ошибка: подавать сразу.

Последствие: сухой вкус.

Альтернатива: дать стейку "отдохнуть". Если попробовать иначе Иногда стейк готовят методом су-вид: мясо томится при низкой температуре в вакуумном пакете, а потом быстро обжаривается для корочки. Такой способ позволяет достичь идеальной прожарки без риска пересушить. И в завершение — три факта: стейк "Нью-Йорк" впервые подали в одноимённом ресторане в XIX веке; рибай получил название из-за "глазка" из жира в центре; а филе-миньон долго считался королевским блюдом за нежность и редкость.

Уточнения

Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).

