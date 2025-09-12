У каждого свои секреты приготовления картофельного пюре. Обычно процесс начинается с очистки и отваривания картофеля до мягкости, а затем его разминают с молоком и сливочным маслом, чтобы получить насыщенный вкус.
Однако вместо воды можно использовать куриный бульон. Картофель впитывает все ароматы бульона. Если хотите ещё больше аромата, вы можете добавить в бульон нарезанный лук, чеснок и лавровый лист.
1. Очистите картофель и нарежьте его кружочками толщиной 1 см. Это важно для равномерного приготовления.
2. Приготовьте куриный бульон и дайте ему немного остыть перед добавлением картофеля.
3. Тушите картофель в бульоне около 23 минут, проверяя готовность ножом.
4. Слейте воду и дайте картофелю подсохнуть.
5. Растопите сливочное масло и молоко, добавьте их в картофель и разомните до пюре.
Теперь ваше картофельное пюре станет настоящим украшением любого блюда.
