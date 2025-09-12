Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

У каждого свои секреты приготовления картофельного пюре. Обычно процесс начинается с очистки и отваривания картофеля до мягкости, а затем его разминают с молоком и сливочным маслом, чтобы получить насыщенный вкус. 

Картофельное пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Racerkaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельное пюре

Однако вместо воды можно использовать куриный бульон. Картофель впитывает все ароматы бульона. Если хотите ещё больше аромата, вы можете добавить в бульон нарезанный лук, чеснок и лавровый лист.

Ингредиенты

  • 4-5 картофелин;
  • 75 г сливочного масла;
  • 50 мл молока;
  • 2 кубика куриного бульона на 500 мл воды.

Приготовление

1. Очистите картофель и нарежьте его кружочками толщиной 1 см. Это важно для равномерного приготовления.
2. Приготовьте куриный бульон и дайте ему немного остыть перед добавлением картофеля.
3. Тушите картофель в бульоне около 23 минут, проверяя готовность ножом.
4. Слейте воду и дайте картофелю подсохнуть.
5. Растопите сливочное масло и молоко, добавьте их в картофель и разомните до пюре.

Теперь ваше картофельное пюре станет настоящим украшением любого блюда.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
