Даже сухая грудка становится сочной: секретный соус из простых продуктов творит чудо

Есть блюда, которые запоминаются не только вкусом, но и историями, связанными с ними. У кого-то это семейный пирог, у кого-то — суп на выходные. Для меня таким особенным рецептом стала белая курица с имбирно-зелёным соусом. Этот соус отец показал мне ещё в детстве, и с тех пор я понимаю: простые ингредиенты способны превратить привычное блюдо во что-то особенное.

Вкус, который создаёт соус

Секрет этого рецепта не в самой курице, а в соусе. Смесь измельчённого имбиря, зелёного лука, соли и масла создаёт яркий и насыщенный вкус. Даже обычная куриная грудка на гриле превращается в ресторанное блюдо. Классический вариант подразумевает равные пропорции имбиря и лука, а масла достаточно лишь для того, чтобы покрыть их. Такая нехитрая формула делает рецепт универсальным и лёгким для повторения.

Плюсы и минусы рецепта