Кулинарный фокус: как ананасы превращают бисквит в шедевр
Для приготовления этого десерта требуются всего два легкодоступных компонента: готовая смесь для бисквита и банка консервированных ананасов.
Фото: commons.wikimedia.org by alanagkelly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Жидкость не сливать
Жидкость от ананасов в банке не нужно сливать, что сделает тесто идеальным по консистенции. Большой размер формы для выпечки позволит легко нарезать торт и подавать его на большую компанию.
Приготовление воздушного ананасового десерта "Ангельский"
- Нагрейте духовку до 180 °C.
- В большой миске тщательно смешайте смесь для бисквита с банкой измельчённых ананасов вместе с соком.
- Выложите тесто в несмазанную форму, чтобы обеспечить хороший подъём теста.
- Выпекайте в течение 25-30 минут до золотистого цвета.
- Полностью остудите торт в форме перед нарезкой.
- Подавайте торт в чистом виде или добавляйте свои любимые топпинги, такие как сахарная пудра, свежие ягоды, кокосовая стружка, орехи или взбитые сливки.
