Дыня и водка встречаются в банке — результат заставляет забыть про обычные настойки

Настойка на дыне с водкой — один из тех напитков, который сочетает летнюю свежесть и богатый аромат. Она получается мягкой, сладковатой и очень душистой. Главное — выбрать спелую, сочную дыню и качественный алкоголь, чтобы вкус получился чистым и гармоничным.
Дыня придаёт напитку тонкий аромат и лёгкую сладость.
Водка или самогон выступают основой, сохраняя вкус фруктов.
Добавление мяты делает настойку освежающей и придаёт ей пряную "изюминку".
Готовится легко: активной работы всего 15 минут, остальное — время настаивания.
Дыня — 2 кг
Водка — 500 мл (можно заменить качественным самогоном)
Свежая мята — 1 веточка
Дыню разрежьте пополам, удалите семена и кожуру. Мякоть нарежьте кубиками по 2-3 см.
Вымойте и высушите стеклянную банку, переложите туда кусочки дыни. Добавьте мяту.
Залейте водкой так, чтобы фрукты были полностью покрыты. Закройте крышкой и слегка встряхните.
Поставьте банку в тёмное прохладное место на 4 дня. Встряхивайте каждые 1-2 дня.
Процедите настойку, перелейте в чистую бутылку и плотно закройте.
Храните до полугода в холодильнике или погребе.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкий и ароматный вкус
|Срок годности ограничен 6 месяцами
|Быстро готовится
|Нельзя хранить при комнатной температуре
|Подходит для праздничного стола
|Требует спелой дыни хорошего качества
Для настойки лучше брать сорта с насыщенным ароматом — "Торпеда" или "Колхозница".
Чтобы напиток получился крепче и ярче, используйте не только мякоть, но и немного цедры лимона.
Хотите сладкий вариант — добавьте 1-2 ст. л. сахара при настаивании.
Подавать лучше охлаждённой в маленьких рюмках или с кубиком льда.
Миф: настойка из дыни хранится годами.
Правда: максимум полгода, иначе аромат теряется.
Миф: можно использовать любую дыню.
Правда: неспелая или водянистая дыня испортит вкус.
Миф: мята обязательна.
Правда: это лишь дополнительный акцент, можно готовить и без неё.
Можно ли сделать без алкоголя?
Да, получится дынный сироп: вместо водки используйте воду с сахаром.
Сколько держать настойку?
Минимум 4 дня, но если оставить на 7-10 дней, вкус станет ярче.
К чему подают дынную настойку?
К фруктовым десертам, лёгким закускам и как аперитив.
Дыня традиционно используется в Средней Азии для приготовления сладких напитков.
В России настойки на фруктах стали популярны в XVIII-XIX веках в помещичьих усадьбах.
Современные вариации включают добавление специй — корицы, имбиря, кардамона.
Взять неспелую дыню → водянистый и пустой вкус → используйте ароматную и сладкую.
Хранить при комнатной температуре → напиток испортится → держите в холодильнике.
Пересластить → вкус станет приторным → добавляйте сахар умеренно.
…добавить к дыне немного ванили или палочку корицы? Тогда настойка приобретёт согревающий зимний оттенок и станет отличным подарком к Новому году.
В завершение — три факта:
Дыня на 90% состоит из воды, поэтому настойка получается лёгкой и мягкой.
Алкоголь отлично фиксирует аромат дыни, сохраняя его месяцами.
Настойка из дыни подходит для коктейлей — её можно смешивать с игристым вином или тоником.
