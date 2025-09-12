Народный вариант салата Цезарь, который не стыдно поставить даже на праздничный стол

Салат "Цезарь" давно стал классикой, но строгий рецепт с анчоусами, соусом на основе яичных желтков и салатом романо подходит далеко не всем. В домашнем исполнении можно позволить себе вольности — и получится не менее вкусно. Этот народный вариант "Цезаря" с курицей сочетает простоту приготовления и праздничный вид: его можно подать и на семейный ужин, и к приходу гостей.
Соус готовится на основе майонеза, поэтому не требует особых навыков.
Вместо романо используется любой листовой салат — удобно и доступно.
Филе можно взять готовое (варёное или запечённое заранее), что экономит время.
Сухарики делаются самостоятельно, а не из покупанных пакетиков.
Куриное филе — 1 шт.
Хлеб пшеничный — 200 г
Перепелиные яйца — 4 шт. (или 2 куриных)
Листовой салат — 150 г
Томат черри — 200 г
Сыр пармезан — 150 г
Для соуса:
Чеснок — 1 зубчик
Лимонный сок — 1 ч. л.
Горчица — 1 ч. л.
Майонез "Провансаль" — 120 г
Соль и перец по вкусу
Сухарики. Нарежьте хлеб кубиками, подсушите 10-15 минут при 160 °C.
Яйца. Сварите вкрутую: перепелиные 5 минут, куриные 8. Очистите и разрежьте.
Салат. Листья промойте, обсушите, порвите руками.
Курица и овощи. Филе нарежьте кубиками, помидоры — пополам.
Сыр. Половину нарежьте кубиками, вторую половину натрите.
Соус. Смешайте майонез, лимонный сок, горчицу, чеснок, соль и перец.
Сборка. Выложите половину салата, полейте соусом, добавьте часть курицы и сухариков. Повторите слои.
Подача. Украсьте яйцами, черри и тёртым сыром.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро и просто готовится
|Нет классической заправки
|Доступные продукты
|Романо заменён на обычный салат
|Подходит для ужина и праздника
|Калорийность выше из-за майонеза
Готовьте сухарики только из свежего хлеба, иначе они будут жёсткими.
Соус лучше добавлять прямо перед подачей, чтобы листья не потеряли свежесть.
Для аромата можно слегка поджарить чеснок перед тем, как добавить в соус.
В качестве варианта замените куриное филе на копчёную грудку — вкус станет ярче.
Миф: без анчоусов это уже не "Цезарь".
Правда: домашние версии давно адаптированы, и вкус при этом сохраняется.
Миф: соус обязательно должен быть на сырых яйцах.
Правда: майонезная основа тоже даёт насыщенность и упрощает приготовление.
Миф: листья можно заправить заранее.
Правда: тогда они завянут и потеряют хруст.
Можно ли заменить пармезан другим сыром?
Да, подойдут грана падано или пекорино.
Что лучше — куриные или перепелиные яйца?
Оба варианта хороши: перепелиные эффектнее смотрятся, куриные проще достать.
Можно ли приготовить заранее?
Сухарики и соус — да. Листья и сборку — только перед подачей.
1924 год — классический "Цезарь" впервые приготовлен в мексиканском ресторане Цезаря Кардини.
1950-е — салат стал популярным в США, а позже и в Европе.
XXI век — появились десятки вариаций, включая с курицей, креветками и даже с рыбой.
Добавить соус заранее → листья станут вялыми → заправляйте только перед подачей.
Переварить яйца → сухой желток → соблюдайте время варки.
Взять мягкий хлеб → сухарики будут крошиться → используйте слегка черствый.
…вместо курицы использовать рыбу? Получится лёгкий вариант "Цезаря" с красной рыбой или тунцом, который отлично подойдёт для романтического ужина.
В завершение — три факта:
В оригинальном рецепте "Цезаря" не было курицы — она появилась позже.
Сухарики в классике натирались чесноком, а не просто подсушивались.
Этот салат настолько популярен, что входит в десятку самых заказываемых блюд в мире.
Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.