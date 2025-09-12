Народный вариант салата Цезарь, который не стыдно поставить даже на праздничный стол

Салат "Цезарь" давно стал классикой, но строгий рецепт с анчоусами, соусом на основе яичных желтков и салатом романо подходит далеко не всем. В домашнем исполнении можно позволить себе вольности — и получится не менее вкусно. Этот народный вариант "Цезаря" с курицей сочетает простоту приготовления и праздничный вид: его можно подать и на семейный ужин, и к приходу гостей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат Цезарь с курицей

Чем отличается упрощённый "Цезарь"

Соус готовится на основе майонеза, поэтому не требует особых навыков.

Вместо романо используется любой листовой салат — удобно и доступно.

Филе можно взять готовое (варёное или запечённое заранее), что экономит время.

Сухарики делаются самостоятельно, а не из покупанных пакетиков.

Ингредиенты на 4 порции

Куриное филе — 1 шт.

Хлеб пшеничный — 200 г

Перепелиные яйца — 4 шт. (или 2 куриных)

Листовой салат — 150 г

Томат черри — 200 г

Сыр пармезан — 150 г

Для соуса:

Чеснок — 1 зубчик

Лимонный сок — 1 ч. л.

Горчица — 1 ч. л.

Майонез "Провансаль" — 120 г

Соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт

Сухарики. Нарежьте хлеб кубиками, подсушите 10-15 минут при 160 °C. Яйца. Сварите вкрутую: перепелиные 5 минут, куриные 8. Очистите и разрежьте. Салат. Листья промойте, обсушите, порвите руками. Курица и овощи. Филе нарежьте кубиками, помидоры — пополам. Сыр. Половину нарежьте кубиками, вторую половину натрите. Соус. Смешайте майонез, лимонный сок, горчицу, чеснок, соль и перец. Сборка. Выложите половину салата, полейте соусом, добавьте часть курицы и сухариков. Повторите слои. Подача. Украсьте яйцами, черри и тёртым сыром.

Плюсы и минусы народного варианта