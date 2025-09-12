Балканский пирог с сыром и аджикой: сочетание, которое удивляет даже гурманов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:30
Еда

Балканская кухня славится своими простыми, но невероятно вкусными блюдами. Одним из них является открытый сырный пирог, который готовится из тонкого теста фило с нежной творожно-сырной начинкой. Благодаря воздушной текстуре он напоминает хачапури, но имеет свой неповторимый характер. А если дополнить его острой аджикой, то мягкая сливочность сыра заиграет новыми красками. Такой пирог можно подать как на семейный ужин, так и на праздничный стол.

Балканский сырный пирог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Балканский сырный пирог

Ингредиенты

Для приготовления пирога на 6 порций понадобятся:

  • 8 листов теста фило (около 240 г),
  • 225 г творога,
  • 225 г сыра фета,
  • 3 яйца,
  • 100 мл газированной воды,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • 10 г сливочного масла для смазывания формы,
  • 1 чайная ложка соли.

Для подачи идеально подойдёт пара ложек аджики и свежая зелень, например, базилик.

Подготовка теста

Тесто фило обычно продаётся замороженным, поэтому заранее переложите его из морозильника в холодильник, а затем дайте нагреться до комнатной температуры. Листы станут мягкими и эластичными, работать с ними будет проще. Если хотите приготовить тесто самостоятельно, можно воспользоваться техникой, схожей с рецептом слоёного теста.

Приготовление начинки

Фету нужно слегка размять вилкой, чтобы она стала рассыпчатой. Затем соедините её с творогом, добавьте яйца, оливковое масло, соль и газированную воду. Последний ингредиент сделает пирог особенно воздушным. Если газировки нет под рукой, можно использовать обычную воду, но результат будет немного скромнее. Массу хорошо перемешайте, добиваясь однородности.

Сборка пирога

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите в неё два листа теста фило крест-накрест. Сверху распределите четверть начинки. Накройте двумя новыми листами теста, снова добавьте начинку. Повторяйте слои, пока не закончатся все продукты. Верхним слоем должна быть сырная масса. Края теста, свисающие по периметру формы, аккуратно заверните внутрь, чтобы получились бортики.

Выпекание

Разогрейте духовку до 180 °C. Отправьте пирог выпекаться на 30 минут. Когда поверхность станет золотистой и слегка подрумяненной, достаньте его и дайте немного остыть. Тесто станет хрустящим, а начинка сохранит нежность.

Подача

Готовый пирог лучше всего разрезать на аккуратные порционные куски. Подайте его с небольшой пиалой аджики — острая приправа идеально оттеняет мягкий сливочный вкус сыра. Для красоты можно украсить тарелку свежим базиликом.

Итог

Балканский сырный пирог с аджикой — это пример того, как простые продукты превращаются в яркое блюдо. Он получается лёгким и воздушным, но при этом сытным. Такой пирог одинаково хорош и горячим, и в слегка тёплом виде. Если захочется поэкспериментировать, можно добавить в начинку зелень или заменить часть феты на другой сыр. Но классический вариант уже сам по себе беспроигрышный.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
