Как сделать сэндвич низкокалорийным — хитрая замена хлеба, о которой знают немногие

Сэндвичи давно стали частью повседневного меню, но привычный хлеб в них легко заменить более лёгкими и полезными овощами. Один из самых удачных вариантов — использовать кабачок. Он создаёт мягкую, но прочную основу, отлично сочетается с сыром и позволяет сделать сэндвич не только вкусным, но и низкокалорийным.

Кабачковый сэндвич с овощами и курицей
Кабачковый сэндвич с овощами и курицей

Почему кабачок — удачная замена хлебу

Кабачок богат клетчаткой и минералами, при этом в нём мало калорий. В отличие от хлеба, он не перегружает блюдо углеводами, а благодаря нейтральному вкусу легко сочетается с мясом, овощами и сыром. Такой сэндвич особенно оценят те, кто придерживается правильного питания или хочет разнообразить рацион.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится один средний кабачок (около 300 г), одно яйцо, 50 г твёрдого сыра, немного творожного сыра для смазывания основы, 150 г куриной грудки (копчёной, отварной или приготовленной на гриле), половинка помидора, горсть рукколы, соль и чёрный молотый перец.

Подготовка

Кабачок и помидор нужно тщательно вымыть. Для выпекания лучше взять форму, застеленную пергаментом — так пласт из кабачков не прилипнет и сохранит форму.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Нарежьте кабачок тонкими кружочками. Выложите их внахлёст на противень так, чтобы получился сплошной пласт.

Шаг 2. В миске взбейте яйцо, слегка посолите и поперчите. Кулинарной кистью смажьте кабачковую заготовку, чтобы кружочки лучше держались вместе.

Шаг 3. Равномерно посыпьте поверхность натёртым сыром и отправьте в духовку. Запекайте около 15 минут при температуре 200 °C. Сыр расплавится, и пласт станет прочным, похожим на хлебную лепёшку.

Шаг 4. Достаньте основу и немного остудите. Затем намажьте её творожным сыром.

Шаг 5. Нарежьте куриную грудку тонкими ломтиками и выложите на одну половину кабачкового пласта.

Шаг 6. Добавьте ломтики помидора и свежую рукколу.

Шаг 7. Накройте начинку второй половиной основы, словно складывая большой сэндвич.

Как подать

Готовый сэндвич можно разрезать пополам — так он будет выглядеть аккуратно и аппетитно. Для украшения подойдёт свежая зелень или щепотка молотого перца. Такое блюдо можно подать как сытный перекус или лёгкий ужин.

Чем можно заменить ингредиенты

Если нет копчёной курицы, используйте отварное мясо или филе, обжаренное на гриле. Руколу можно заменить шпинатом или любой другой зеленью, а вместо помидора добавить огурец. Для сыра подойдут и твёрдые сорта, и мягкий моцарелла — всё зависит от вкусовых предпочтений.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
