Насладитесь соусом Бычий Глаз — никакого быка, только невероятный аромат и вкус
1:12
Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите на медленном огне 15 минут, периодически помешивая.
Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23698693183/ by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Барбекю, мангал
Перелейте соус в герметичный контейнер или бутылку и поставьте в холодильник.
Состав на одну порцию
- Кетчуп – 250 мл
- Вустерширский соус – 6 ст. л.
- Сливочное масло – 4 ст. л.
- Белый уксус – 3 ст. л.
- Копчёный соус гикори – 4 ч. л.
- Табаско - 0,25 ч. л.
- Коричневый сахар – 110 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Жёлтая горчица – 1 ст. л.
- Мелко нарезанных луковиц – 3 ст. л.
- Апельсин - 1
- Сок по желанию
