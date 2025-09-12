Насладитесь соусом Бычий Глаз — никакого быка, только невероятный аромат и вкус

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите на медленном огне 15 минут, периодически помешивая.

Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23698693183/ by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Барбекю, мангал

Перелейте соус в герметичный контейнер или бутылку и поставьте в холодильник.

Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите на медленном огне 15 минут, периодически помешивая.

Перелейте соус в герметичный контейнер или бутылку и поставьте в холодильник.

Состав на одну порцию