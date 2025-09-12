Насладитесь соусом Бычий Глаз — никакого быка, только невероятный аромат и вкус

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите на медленном огне 15 минут, периодически помешивая.

Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23698693183/ by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перелейте соус в герметичный контейнер или бутылку и поставьте в холодильник.

Состав на одну порцию

  • Кетчуп – 250 мл 
  • Вустерширский соус – 6 ст. л. 
  • Сливочное масло – 4 ст. л. 
  • Белый уксус – 3 ст. л. 
  • Копчёный соус гикори – 4 ч. л. 
  • Табаско - 0,25 ч. л. 
  • Коричневый сахар – 110 г 
  • Сахар – 1 ст. л. 
  • Соль – 1 ч. л. 
  • Жёлтая горчица – 1 ст. л. 
  • Мелко нарезанных луковиц – 3 ст. л. 
  • Апельсин - 1 
  • Сок по желанию
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
