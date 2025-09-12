Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%
Главная ошибка худеющих: почему потерянный вес часто возвращается с лихвой
Ровная спина за счёт мелких мышц: почему расправить плечи недостаточно
Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий
Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки
Сицилийское море раскрывает архивы войны: найден шлем, ставший символом победы Рима над Карфагеном
Тревожные находки в чемоданах: почему нельзя оставлять багаж на полу в гостинице
Секрет саванны: почему рёв льва пугает даже тех, кто не видит хищника
Валерия в цифрах: три хита от Иосифа Пригожина, которые он считает главными

Чудо на тарелке: как оживить креветки при помощи уникального соуса

Еда

Смочите креветки и слегка посолите. Мелко нарежьте перец чили и чеснок. Добавьте петрушку.

гигантская речная креветка
Фото: designed by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
гигантская речная креветка

Разогрейте оливковое масло в большой сковороде, обжарьте чеснок и перец чили до золотистого (не слишком тёмного цвета) на среднем огне. Разотрите с белым вином, добавьте ром, копчёную пасту чипотле чили, тимьян, сахар, паприку в порошке, кетчуп, майонез, соль и перец. Готовьте, пока соус слегка не загустеет, 1-2 минуты, затем отставьте на короткое время.

Выложите креветки на сковороду, обжарьте их, примерно по 1-2 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми, затем добавьте соус. Снимите с огня и посыпьте петрушкой.

Подавайте сразу горячими со свежим хлебом – и макайте, пока тарелка не станет чистой!

Ингредиенты на 2 порции

  • Креветки - 300 g крупные, очищенные, с хвостиком или без 
  • Зубчики чеснока - 6 мелко нарезанные 
  • Красный перец чили - 1 или 1 чайная ложка порошка чили 
  • Оливковое или подсолнечное масло – 4 ст.л. 
  • Сливочное масло – 1 ст.л. 
  • Белое сухое вино – 100 мл 
  • Майонез – 250 г 
  • Паста чипотле чили – 2 ч.л.
  • Тимьян – 2 ч.л. 
  • Паприка в порошке – 1 ч.л. копчёная или изысканно-сладкая 
  • Сахар – 2 ч.л. 
  • Кетчуп - 1 
  • Ром - 1 
  • Соль и перец 
  • Петрушка свежесрезанная 
  • Багет или чиабатта для макания
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Экономика и бизнес
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Последние материалы
Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%
Главная ошибка худеющих: почему потерянный вес часто возвращается с лихвой
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа
Ровная спина за счёт мелких мышц: почему расправить плечи недостаточно
Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий
Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки
Из гипотез и цифр — практические решения: как инженеры строят мир, в котором мы живем
Сицилийское море раскрывает архивы войны: найден шлем, ставший символом победы Рима над Карфагеном
Тревожные находки в чемоданах: почему нельзя оставлять багаж на полу в гостинице
Секрет саванны: почему рёв льва пугает даже тех, кто не видит хищника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.