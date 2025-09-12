Чудо на тарелке: как оживить креветки при помощи уникального соуса

Смочите креветки и слегка посолите. Мелко нарежьте перец чили и чеснок. Добавьте петрушку.

Фото: designed by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гигантская речная креветка

Разогрейте оливковое масло в большой сковороде, обжарьте чеснок и перец чили до золотистого (не слишком тёмного цвета) на среднем огне. Разотрите с белым вином, добавьте ром, копчёную пасту чипотле чили, тимьян, сахар, паприку в порошке, кетчуп, майонез, соль и перец. Готовьте, пока соус слегка не загустеет, 1-2 минуты, затем отставьте на короткое время.

Выложите креветки на сковороду, обжарьте их, примерно по 1-2 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми, затем добавьте соус. Снимите с огня и посыпьте петрушкой.

Подавайте сразу горячими со свежим хлебом – и макайте, пока тарелка не станет чистой!

Ингредиенты на 2 порции