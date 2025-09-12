Хрустящий снаружи, мягкий внутри: секрет идеального фри, который мало кто знает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:19
Еда

Картофель фри из "Макдональдса" давно стал эталоном: хрустящий снаружи и мягкий внутри. Добиться такого же результата дома можно, если соблюдать несколько технологических правил.

Жареная картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареная картошка

Какой картофель выбрать

Для идеального фри нужны сорта с высоким содержанием крахмала и низкой влажностью. Лучше всего подойдут Ред Скарлетт или Ариэль. Они дают золотистую корочку и мягкую серединку.

Подготовка и нарезка

Картофель нарезают брусочками примерно 1 см толщиной. Важно, чтобы все ломтики были одинаковыми — так они прожарятся равномерно. Нарезку замачивают в холодной воде на 30-40 минут: это убирает лишний крахмал и предотвращает потемнение. После замачивания картофель нужно тщательно обсушить полотенцем.

Двойное обжаривание

Главный секрет — жарка в два этапа:

  • первая при 160 °C, чтобы картофель приготовился внутри;

  • вторая при 190 °C для образования золотистой корочки.

Между этапами ломтики стоит слегка остудить на решётке 2-3 минуты, чтобы крахмал закрепился.

Масло и соль

Жарить нужно только в свежем растительном масле с высокой точкой дымления. В "Макдональдсе" используют смесь масел, но дома подойдут рафинированное подсолнечное или арахисовое. Соль добавляют сразу после второй жарки, пока картофель горячий. Лучше брать крупную — она хорошо прилипает.

Финальные штрихи

Чтобы убрать лишнее масло и равномерно распределить соль, готовый фри встряхивают в дуршлаге или широкой миске. Подают его при температуре около 65-70 °C: именно в этом диапазоне сохраняется хруст.

Для антуража можно использовать бумажные пакетики или пергамент — это создаст атмосферу ресторанного блюда и поможет удержать тепло.

Итог

Если соблюдать все этапы — от выбора сорта картофеля до двойной обжарки и правильной подачи, — домашний картофель фри получится не хуже ресторанного. А свежесть продуктов даст ему ещё больше вкуса.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
