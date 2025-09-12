Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Напиток, который согревает лучше пледа: секрет яблочно-грушевого компота
Почему ванная пахнет затхлостью даже после уборки? Виновата одна ваша привычка
Два миллиардера, два пути в космос: на чьей стороне окажется будущее человечества
После картофеля грядка может погибнуть: как правильно провести севооборот
Карпин готовится к дерби: Бителло заинтриговал своим заявлением о физической форме тренера
Татьяна Куртукова попала под прицел Украины: что стоит за решением Миротворца*
Не смотрите кошке в глаза: почему ваш пристальный взгляд для неё — объявление войны
Мечта о доме ближе: Сбербанк снижает ипотечные ставки

Тёплый аромат осени в каждом ломтике: кекс, ради которого семья собирается за столом

2:41
Еда

Ароматный тыквенно-апельсиновый кекс — это универсальная выпечка, которая идеально подойдёт и для уютного семейного чаепития, и для праздничного стола. Благодаря сочетанию сочной тыквы и свежего цитруса десерт получается нежным, слегка влажным и очень ароматным. А орехи добавляют кексу текстуру и лёгкую хрустящую нотку.

Тыквенно-апельсиновый кекс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тыквенно-апельсиновый кекс

Правильная тыква — залог успеха

Для удачной выпечки важно правильно подобрать сорт. Лучше всего использовать сладкие виды: баттернат, мускатная, зимняя сладкая или сорт "конфетка". Они дают яркий вкус и насыщенный цвет, а также не требуют большого количества сахара. Если же тыква не слишком сладкая, можно слегка увеличить норму сахара в рецепте.

Подготовка продуктов

Перед началом стоит всё тщательно подготовить:

  1. Просейте муку, чтобы тесто получилось воздушным.
  2. Хорошо вымойте апельсин и тыкву.
  3. С тыквы удалите кожуру и семена.
  4. Подготовьте форму для выпечки — смажьте её маслом и присыпьте манкой, чтобы готовый кекс легко извлекался.

Основные шаги приготовления

  1. Натрите мякоть тыквы на мелкой тёрке, снимите цедру апельсина и выжмите сок — достаточно около 100 мл.
  2. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром и ванильным сахаром, а белки пока оставьте.
  3. Соедините яично-сахарную смесь с натёртой тыквой.
  4. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и аккуратно перемешайте.
  5. Белки взбейте с щепоткой соли до мягких пиков и вмешайте в тесто.
  6. Измельчите миндаль в крошку и добавьте в смесь вместе с апельсиновым соком и цедрой.
  7. Вылейте тесто в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 50 минут.

Секреты идеального кекса

  • Орехи можно заменить изюмом или финиками — получится более сладкий и насыщенный вариант.
  • Для равномерного подъёма не открывайте духовку первые 30 минут.
  • Если хотите более выраженный цитрусовый вкус, добавьте немного апельсинового ликёра или эссенции.
  • Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Подача

Остывший кекс аккуратно извлеките из формы и положите на решётку, чтобы он "дошёл" и остыл равномерно. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Такой кекс хорош как в тёплом, так и в холодном виде. Он отлично сочетается с чаем, кофе или даже стаканом молока.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Последние материалы
Удобство или тикающая бомба на колёсах? Вот чем рискует водитель при переводе авто на газ
Насладитесь соусом Бычий Глаз — никакого быка, только невероятный аромат и вкус
Забудьте про запястья: куда наносить духи, чтобы аромат держался весь день
Тело шепчет, а мы глушим: тайные сигналы организма, которые приходят после 35, будто предупреждение
Тёплый аромат осени в каждом ломтике: кекс, ради которого семья собирается за столом
Золото на дне ведра: японский секрет превращает отходы в урожайное богатство
Загадочная чаша из Александрии: историки ломают копья над одной фразой
Эксперимент с йогой раскрыл неожиданные факты — какие открытия смутили учёных
Кто выдавил Пугачёву из России? Ширвиндт отчитал обидчиков Примадонны
Проклова заступилась за Пугачёву: Алла – любящий человек, а её сделали врагом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.