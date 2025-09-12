Тёплый аромат осени в каждом ломтике: кекс, ради которого семья собирается за столом

Ароматный тыквенно-апельсиновый кекс — это универсальная выпечка, которая идеально подойдёт и для уютного семейного чаепития, и для праздничного стола. Благодаря сочетанию сочной тыквы и свежего цитруса десерт получается нежным, слегка влажным и очень ароматным. А орехи добавляют кексу текстуру и лёгкую хрустящую нотку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тыквенно-апельсиновый кекс

Правильная тыква — залог успеха

Для удачной выпечки важно правильно подобрать сорт. Лучше всего использовать сладкие виды: баттернат, мускатная, зимняя сладкая или сорт "конфетка". Они дают яркий вкус и насыщенный цвет, а также не требуют большого количества сахара. Если же тыква не слишком сладкая, можно слегка увеличить норму сахара в рецепте.

Подготовка продуктов

Перед началом стоит всё тщательно подготовить:

Просейте муку, чтобы тесто получилось воздушным. Хорошо вымойте апельсин и тыкву. С тыквы удалите кожуру и семена. Подготовьте форму для выпечки — смажьте её маслом и присыпьте манкой, чтобы готовый кекс легко извлекался.

Основные шаги приготовления

Натрите мякоть тыквы на мелкой тёрке, снимите цедру апельсина и выжмите сок — достаточно около 100 мл. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром и ванильным сахаром, а белки пока оставьте. Соедините яично-сахарную смесь с натёртой тыквой. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и аккуратно перемешайте. Белки взбейте с щепоткой соли до мягких пиков и вмешайте в тесто. Измельчите миндаль в крошку и добавьте в смесь вместе с апельсиновым соком и цедрой. Вылейте тесто в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 50 минут.

Секреты идеального кекса

Орехи можно заменить изюмом или финиками — получится более сладкий и насыщенный вариант.

Для равномерного подъёма не открывайте духовку первые 30 минут.

Если хотите более выраженный цитрусовый вкус, добавьте немного апельсинового ликёра или эссенции.

Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Подача

Остывший кекс аккуратно извлеките из формы и положите на решётку, чтобы он "дошёл" и остыл равномерно. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Такой кекс хорош как в тёплом, так и в холодном виде. Он отлично сочетается с чаем, кофе или даже стаканом молока.