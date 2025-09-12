Лёгкая альтернатива магазинным соленьям: домашний вариант розовой капусты за 20 минут

Этот салат — простая, но эффектная закуска, которая требует минимум времени на кухне, но немного терпения на этапе маринования. Всего через пару дней вы получите яркое блюдо с насыщенным вкусом, которое отлично дополнит мясо, птицу или станет пикантным сопровождением к пельменям.
Главная особенность этой капусты — её необычный цвет. Благодаря свекле она приобретает розовый оттенок, который сразу бросается в глаза на столе. Сочетание хрустящей текстуры и острого маринада делает её универсальной закуской.
Если вы любите поострее, увеличьте количество чеснока — вкус станет более насыщенным и выразительным. А вот морковь и лук добавят мягкости и сладости, балансируя общую композицию.
Сам процесс подготовки овощей и маринада займёт у вас примерно 20 минут. Но готовой закуска станет только через 2–3 суток, когда капуста успеет хорошо промариноваться. Это не быстрый рецепт, но усилия того стоят: результат получается ярким и необычным.
Что приятно — блюдо относится к разряду несложных. Здесь не требуется особых кулинарных навыков: достаточно аккуратно нарезать овощи и правильно приготовить маринад.
На 100 г салата приходится всего около 55 ккал, при этом почти нет жиров и белков, а углеводы представлены в умеренном количестве. Такой вариант подходит и для тех, кто следит за калорийностью рациона, и для тех, кто просто любит лёгкие закуски.
Для маринада:
Все овощи сложите в большую миску. Добавьте лавровый лист и перец горошком, чтобы придать аромата.
Сверху прижмите плоской тарелкой и установите груз. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня.
Перед подачей снимите груз, перемешайте овощи и переложите их в глубокую тарелку. Для красоты можно посыпать свежей зеленью. Такая закуска эффектно смотрится на праздничном столе и не уступает по вкусу дорогим магазинным соленьям.
Уточнения
