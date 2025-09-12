Лёгкая альтернатива магазинным соленьям: домашний вариант розовой капусты за 20 минут

3:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — простая, но эффектная закуска, которая требует минимум времени на кухне, но немного терпения на этапе маринования. Всего через пару дней вы получите яркое блюдо с насыщенным вкусом, которое отлично дополнит мясо, птицу или станет пикантным сопровождением к пельменям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маринованная капуста

Лучшая закуска

Главная особенность этой капусты — её необычный цвет. Благодаря свекле она приобретает розовый оттенок, который сразу бросается в глаза на столе. Сочетание хрустящей текстуры и острого маринада делает её универсальной закуской.

Если вы любите поострее, увеличьте количество чеснока — вкус станет более насыщенным и выразительным. А вот морковь и лук добавят мягкости и сладости, балансируя общую композицию.

Время и сложность

Сам процесс подготовки овощей и маринада займёт у вас примерно 20 минут. Но готовой закуска станет только через 2–3 суток, когда капуста успеет хорошо промариноваться. Это не быстрый рецепт, но усилия того стоят: результат получается ярким и необычным.

Что приятно — блюдо относится к разряду несложных. Здесь не требуется особых кулинарных навыков: достаточно аккуратно нарезать овощи и правильно приготовить маринад.

Полезная информация о составе

На 100 г салата приходится всего около 55 ккал, при этом почти нет жиров и белков, а углеводы представлены в умеренном количестве. Такой вариант подходит и для тех, кто следит за калорийностью рациона, и для тех, кто просто любит лёгкие закуски.

Ингредиенты

Белокочанную капусту — примерно 900 г. Морковь — 2 штуки (200 г). Лук репчатый — 1 средняя головка. Чеснок — 2 зубчика (можно больше для остроты). Свеклу — около 130 г. Чёрный перец горошком — 15 шт. Лавровый лист — 3 шт.

Для маринада:

Вода — 1,1 л.

Сахар — около 90 г.

Соль — 1,5 ст. л.

Растительное масло — 0,4 стакана.

Уксус столовый — 0,5 стакана.

Пошаговое приготовление

Подготовка овощей

Удалите верхние листья с кочана. Нарежьте капусту крупными кусочками примерно по 4 см. Морковь измельчите кружочками, свеклу — полукольцами. Чеснок пропустите через пресс, лук мелко нарежьте кубиками.

Все овощи сложите в большую миску. Добавьте лавровый лист и перец горошком, чтобы придать аромата.

Маринад

В кастрюле соедините воду, масло, уксус, соль и сахар. Доведите до кипения и сразу же залейте горячей смесью овощи.

Настаивание

Сверху прижмите плоской тарелкой и установите груз. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня.

Перед подачей снимите груз, перемешайте овощи и переложите их в глубокую тарелку. Для красоты можно посыпать свежей зеленью. Такая закуска эффектно смотрится на праздничном столе и не уступает по вкусу дорогим магазинным соленьям.

Уточнения

Капу́ста — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

