Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трансмиссия раскрыла скрытые плюсы: вот чем отличаются ощущения от переднего и заднего привода
Молочко, масло или сливки? Средства для тела превращаются в квест, где от выбора зависит мягкость кожи
Чудо на тарелке: как оживить креветки при помощи уникального соуса
Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%
Главная ошибка худеющих: почему потерянный вес часто возвращается с лихвой
Ровная спина за счёт мелких мышц: почему расправить плечи недостаточно
Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий
Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки
Сицилийское море раскрывает архивы войны: найден шлем, ставший символом победы Рима над Карфагеном

Лёгкая альтернатива магазинным соленьям: домашний вариант розовой капусты за 20 минут

3:28
Еда

Этот салат — простая, но эффектная закуска, которая требует минимум времени на кухне, но немного терпения на этапе маринования. Всего через пару дней вы получите яркое блюдо с насыщенным вкусом, которое отлично дополнит мясо, птицу или станет пикантным сопровождением к пельменям.

Маринованная капуста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маринованная капуста

Лучшая закуска

Главная особенность этой капусты — её необычный цвет. Благодаря свекле она приобретает розовый оттенок, который сразу бросается в глаза на столе. Сочетание хрустящей текстуры и острого маринада делает её универсальной закуской.

Если вы любите поострее, увеличьте количество чеснока — вкус станет более насыщенным и выразительным. А вот морковь и лук добавят мягкости и сладости, балансируя общую композицию.

Время и сложность

Сам процесс подготовки овощей и маринада займёт у вас примерно 20 минут. Но готовой закуска станет только через 2–3 суток, когда капуста успеет хорошо промариноваться. Это не быстрый рецепт, но усилия того стоят: результат получается ярким и необычным.

Что приятно — блюдо относится к разряду несложных. Здесь не требуется особых кулинарных навыков: достаточно аккуратно нарезать овощи и правильно приготовить маринад.

Полезная информация о составе

На 100 г салата приходится всего около 55 ккал, при этом почти нет жиров и белков, а углеводы представлены в умеренном количестве. Такой вариант подходит и для тех, кто следит за калорийностью рациона, и для тех, кто просто любит лёгкие закуски.

Ингредиенты

  1. Белокочанную капусту — примерно 900 г.
  2. Морковь — 2 штуки (200 г).
  3. Лук репчатый — 1 средняя головка.
  4. Чеснок — 2 зубчика (можно больше для остроты).
  5. Свеклу — около 130 г.
  6. Чёрный перец горошком — 15 шт.
  7. Лавровый лист — 3 шт.

Для маринада:

  • Вода — 1,1 л.
  • Сахар — около 90 г.
  • Соль — 1,5 ст. л.
  • Растительное масло — 0,4 стакана.
  • Уксус столовый — 0,5 стакана.

Пошаговое приготовление

Подготовка овощей

  1. Удалите верхние листья с кочана.
  2. Нарежьте капусту крупными кусочками примерно по 4 см.
  3. Морковь измельчите кружочками, свеклу — полукольцами.
  4. Чеснок пропустите через пресс, лук мелко нарежьте кубиками.

Все овощи сложите в большую миску. Добавьте лавровый лист и перец горошком, чтобы придать аромата.

Маринад

  1. В кастрюле соедините воду, масло, уксус, соль и сахар.
  2. Доведите до кипения и сразу же залейте горячей смесью овощи.

Настаивание

Сверху прижмите плоской тарелкой и установите груз. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня.

Перед подачей снимите груз, перемешайте овощи и переложите их в глубокую тарелку. Для красоты можно посыпать свежей зеленью. Такая закуска эффектно смотрится на праздничном столе и не уступает по вкусу дорогим магазинным соленьям.

Уточнения

Капу́ста — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Домашние животные
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Последние материалы
Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%
Главная ошибка худеющих: почему потерянный вес часто возвращается с лихвой
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа
Ровная спина за счёт мелких мышц: почему расправить плечи недостаточно
Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий
Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки
Из гипотез и цифр — практические решения: как инженеры строят мир, в котором мы живем
Сицилийское море раскрывает архивы войны: найден шлем, ставший символом победы Рима над Карфагеном
Тревожные находки в чемоданах: почему нельзя оставлять багаж на полу в гостинице
Секрет саванны: почему рёв льва пугает даже тех, кто не видит хищника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.