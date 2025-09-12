Пряные сливы творят чудеса: рецепт пирога, который покорит ваше сердце с первого кусочка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Мечтаете о нежном, простом в приготовлении и не приторно сладком десерте? Этот пышный сливовый пирог — именно то, что нужно! Он сочетает в себе лёгкость бисквита, сочность ароматных слив и согревающие нотки специй. Идеальный вариант, чтобы побаловать себя в будний день или удивить гостей без лишних хлопот.

Пирог со сливами
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирог со сливами

Секрет успеха: ароматные сливы

Именно маринованные в специях сливы превращают простой бисквит в произведение кулинарного искусства. Всего 15 минут — и фрукты раскрывают свой вкус, становясь настоящей изюминкой пирога.

Как это сделать:

Разрежьте 300 г спелых, но упругих слив пополам и удалите косточки.
Смешайте 2 ст. л. коричневого сахара с:

  • 0,5 ч. л. корицы,
  • 1/3 ч. л. молотого имбиря,
  • щепоткой мускатного ореха,
  • 1/3 ч. л. молотой гвоздики.

Посыпьте сливы полученной смесью, аккуратно перемешайте и оставьте на 10-15 минут.

Основа: идеальное пышное тесто

Секрет воздушности теста — в его правильной консистенции и небольшой хитрости: добавлении молотого миндаля, который придает вкусу глубину и влажную текстуру. Если миндаля нет, просто замените его таким же количеством муки.

Рецепт: Пышная бабка со сливами

Ингредиенты:

Для пряных слив:
  • Сливы — 300 г
  • Коричневый сахар — 2 ст. л.
  • Корица — 0,5 ч. л.
  • Молотый имбирь — 1/3 ч. л.
  • Мускатный орех — щепотка
  • Молотая гвоздика — 1/3 ч. л.
Для теста:
  • Масло сливочное (размягчённое) — 200 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука пшеничная — 150 г
  • Миндаль молотый — 100 г (или мука)
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Молоко или йогурт — 100 мл
  • Экстракт ванили — 1 ч. л.
  • Сахарная пудра — для украшения

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Подготовьте сливы

Смешайте половинки слив с сахаром и специями, как описано выше. Отставьте для маринования, советует ikura.cz.

Шаг 2: Замесите тесто

  1. Духовку разогрейте до 180°C. Форму (желательно продолговатую) застелите бумагой для выпечки.
  2. Размягчённое масло взбейте с сахаром в пышную светлую массу.
  3. Не переставая взбивать, добавляйте по одному яйцу, добиваясь однородности после каждого.
  4. Муку смешайте с разрыхлителем и молотым миндалем. Просейте смесь в тесто и аккуратно перемешайте лопаткой.
  5. Влейте молоко (или йогурт) и ваниль, снова аккуратно перемешайте до гладкой консистенции.

Шаг 3: Соберите и выпекайте

  1. Перелейте тесто в подготовленную форму.
  2. Равномерно выложите на поверхность маринованные половинки слив срезом вверх.
  3. Выпекайте около 45 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.
  4. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем переложите на решётку.
  5. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Советы для идеального пирога

  • Для сочности: Вместо сливочного масла можно использовать 200 мл растительного (без запаха). Взбейте яйца с сахаром, а затем постепенно введите масло. Это продлит свежесть выпечки.
  • Экспериментируйте со вкусом: Добавьте к специям для слив щепотку кардамона для более интенсивного и сложного аромата.
  • Вкус на второй день: Этот пирог хорош тёплым, но на следующий день он становится еще вкуснее и сочнее, пропитываясь сливовым соком.
  • Подача: Подавайте порционно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками для идеального десерта.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
