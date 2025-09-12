Пряные сливы творят чудеса: рецепт пирога, который покорит ваше сердце с первого кусочка

Мечтаете о нежном, простом в приготовлении и не приторно сладком десерте? Этот пышный сливовый пирог — именно то, что нужно! Он сочетает в себе лёгкость бисквита, сочность ароматных слив и согревающие нотки специй. Идеальный вариант, чтобы побаловать себя в будний день или удивить гостей без лишних хлопот.
Пирог со сливами
Секрет успеха: ароматные сливы
Именно маринованные в специях сливы превращают простой бисквит в произведение кулинарного искусства. Всего 15 минут — и фрукты раскрывают свой вкус, становясь настоящей изюминкой пирога.
Как это сделать:
Разрежьте 300 г спелых, но упругих слив пополам и удалите косточки. Смешайте 2 ст. л. коричневого сахара с:
0,5 ч. л. корицы,
1/3 ч. л. молотого имбиря,
щепоткой мускатного ореха,
1/3 ч. л. молотой гвоздики.
Посыпьте сливы полученной смесью, аккуратно перемешайте и оставьте на 10-15 минут.
Основа: идеальное пышное тесто
Секрет воздушности теста — в его правильной консистенции и небольшой хитрости: добавлении молотого миндаля, который придает вкусу глубину и влажную текстуру. Если миндаля нет, просто замените его таким же количеством муки.
Рецепт: Пышная бабка со сливами
Ингредиенты:
Для пряных слив:
Сливы — 300 г
Коричневый сахар — 2 ст. л.
Корица — 0,5 ч. л.
Молотый имбирь — 1/3 ч. л.
Мускатный орех — щепотка
Молотая гвоздика — 1/3 ч. л.
Для теста:
Масло сливочное (размягчённое) — 200 г
Сахар — 150 г
Яйца — 3 шт.
Мука пшеничная — 150 г
Миндаль молотый — 100 г (или мука)
Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Молоко или йогурт — 100 мл
Экстракт ванили — 1 ч. л.
Сахарная пудра — для украшения
Пошаговая инструкция
Шаг 1: Подготовьте сливы
Смешайте половинки слив с сахаром и специями, как описано выше. Отставьте для маринования, советует ikura.cz.
Шаг 2: Замесите тесто
Духовку разогрейте до 180°C. Форму (желательно продолговатую) застелите бумагой для выпечки.
Размягчённое масло взбейте с сахаром в пышную светлую массу.
Не переставая взбивать, добавляйте по одному яйцу, добиваясь однородности после каждого.
Муку смешайте с разрыхлителем и молотым миндалем. Просейте смесь в тесто и аккуратно перемешайте лопаткой.
Влейте молоко (или йогурт) и ваниль, снова аккуратно перемешайте до гладкой консистенции.
Шаг 3: Соберите и выпекайте
Перелейте тесто в подготовленную форму.
Равномерно выложите на поверхность маринованные половинки слив срезом вверх.
Выпекайте около 45 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.
Дайте пирогу немного остыть в форме, затем переложите на решётку.
Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Советы для идеального пирога
Для сочности: Вместо сливочного масла можно использовать 200 мл растительного (без запаха). Взбейте яйца с сахаром, а затем постепенно введите масло. Это продлит свежесть выпечки.
Экспериментируйте со вкусом: Добавьте к специям для слив щепотку кардамона для более интенсивного и сложного аромата.
Вкус на второй день: Этот пирог хорош тёплым, но на следующий день он становится еще вкуснее и сочнее, пропитываясь сливовым соком.
Подача: Подавайте порционно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками для идеального десерта.
Уточнения
