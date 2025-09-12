Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
18 лет в тени: Алсу рассказала о зависимости от мужа и возвращении к жизни
Каша оказалась под подозрением: эти крупы перегружают организм быстрыми углеводами утром
Как покупать дешёвые авиабилеты: 3 стратегии, которые гарантированно сэкономят деньги
Перекопка под запретом: почему этой осенью лопата может навредить вашему огороду
Десять машин, которые дороже дворцов: чем берут самые дорогие авто мира
Чай и кофе станут роскошью? Маркировка может утроить цены на прилавках
Пятнистая армия наступает: что принесли с собой новые божьи коровки
Огненные дельфины в тёмном океане: побережье Калифорнии превратилось в светящийся мираж
Рацион подставил интеллект: эти продукты мешают ясному мышлению и памяти человека

Холод, скорость и никакой раскатки: готовим идеальное песочное тесто для тарта

3:44
Еда

Хрустящее, рассыпчатое и тающее во рту песочное тесто — это основа любого великолепного тарта, будь он сладким или пикантным. Этот рецепт от профессионального кондитера развеивает миф о сложности его приготовления. Всего несколько правил — и вы забудете о том, что тесто может крошиться или липнуть, превратив выпечку в настоящее удовольствие.

Клубничный тарт
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный тарт

2 золотых правила идеального теста

Перед тем как начать, запомните два ключевых секрета, которые гарантируют идеальный результат:

  • Холод и скорость. Все ингредиенты должны быть хорошо охлаждены. Достаньте масло из холодильника всего за 10 минут до готовки. Замешивайте тесто быстро, чтобы масло не успело растаять от тепла ваших рук. Это главный залог той самой нежной, крошащейся текстуры.
  • Отдых в холодильнике. После замеса тесту обязательно нужно отдохнуть и остыть в холодильнике. Это позволит маслу снова затвердеть, а клейковине муки "расслабиться", что предотвратит усадку теста при выпекании.

Простой способ формирования без раскатки

Забудьте о мучениях с липнущей скалкой! Есть гораздо более простой и надежный метод:

Разомните охлажденное тесто пальцами, равномерно распределяя его по дну и бокам формы. Для идеально ровного слоя можно воспользоваться хитростью: заморозьте кусок теста на 40 минут и натрите его на крупной терке на дно формы, а затем утрамбуйте, советует ikura.cz.

Рецепт: Идеальное песочное тесто

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 300 г (можно использовать муку грубого помола)
  • Масло сливочное — 200 г (холодное, нарезанное кубиками)
  • Сахар мелкий — 100 г
  • Желтки яичные — 3 шт.
  • Сливки 18% — 1 ст. л.
  • Сахар ванильный — 8 г (около 1 ст. л.)

Пошаговое приготовление

  1. На чистый рабочий стол или в широкую миску высыпьте муку и половину обычного сахара. Добавьте нарезанное холодное масло. Быстро порубите всё вместе ножом или перетрите руками в крупную крошку.
  2. В отдельной чашке смешайте яичные желтки, оставшийся сахар и ванильный сахар. Влейте эту смесь и столовую ложку сливок к мучной крошке. Снова быстро порубите всё ножом, а затем за 1-2 минуты соберите тесто в ком руками. Не замешивайте!
  3. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку или пергамент и уберите в холодильник минимум на 15-20 минут (а лучше на 30-40). Тем временем смажьте форму для выпечки маслом и припылите мукой.
  4. Достаньте тесто. Можно раскатать его между двумя листами пергамента. Но проще просто разломать на кусочки, распределить по форме и, смочив пальцы в холодной воде, аккуратно и равномерно утрамбовать по дну и бортикам.
  5. Перед выпечкой обязательно проткните все основание теста вилкой в нескольких местах (это называется "чтобы тесто не вздулось"). Для надежности можно снова охладить форму на 10 минут.
  6. Разогрейте духовку до 200°C. Поставьте в нее форму и сразу убавьте температуру до 180°C. Выпекайте основу 10-15 минут до светло-золотистого цвета.

Готово! У вас получилась идеальная песочная основа для любого десерта. Осталось дать ей остыть и наполнить вашей любимой начинкой.

Уточнения

Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Красота и стиль
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Чай и кофе станут роскошью? Маркировка может утроить цены на прилавках
Пятнистая армия наступает: что принесли с собой новые божьи коровки
Огненные дельфины в тёмном океане: побережье Калифорнии превратилось в светящийся мираж
Рацион подставил интеллект: эти продукты мешают ясному мышлению и памяти человека
700 километров Великих Альп: этот маршрут во Франции навсегда меняет взгляд на путешествия
Четыре — это только начало: Погребняк раскрыла, что подтолкнуло её к мысли о пятом ребёнке
Забыли знак — готовьте штраф: новые требования к автомобилям ставят в тупик даже опытных автомобилистов
Утро оказалось под риском: такие привычные блюда провоцируют болезни желудка и лишний вес
Что произошло с Маргаритой Симоньян? Близкий друг журналистки проливает свет на состояние здоровья
Хвост из газа и пыли: что скрывает уникальный объект 3I/ATLAS
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.