Бюджетный ужин на миллион: простой трюк с сыром сделает ваши спагетти незабываемыми

Нежная паста, обволакивающая сливочная текстура соуса, нотки чеснока и пармезана — всё это создает симфонию вкуса, от которой сложно отказаться.

Важно не переборщить с ингредиентами, чтобы не заглушить основной вкус сливок.

Ингредиенты

450 г спагетти;

3 ст. л. сливочного масла;

3 ст. л. муки высшего сорта;

720 мл цельного или 2% молока;

240 мл густых сливок;

170 гр. моцареллы, натереть (примерно 1,5 стакана), разделить;

115 гр. мелко натертого пармезана (примерно 1,5 стакана), разделить;

0,5 ч. л. чесночного порошка;

1 ч. л. соли, плюс дополнительно для варки пасты;

нарезанная петрушка (по желанию).

Приготовление