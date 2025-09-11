Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький остров с большой тайной: что скрывает Огой среди льдов Байкала
Модный тренд в ванной стал испытанием: чёрные смесители приносят больше бед, чем стиля
Волосы в заговоре против вас? Уход, который разрушает их планы
Японцы используют хитрость: охлаждаете раскалённый салон без кондиционера и лишних трат
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого

Бюджетный ужин на миллион: простой трюк с сыром сделает ваши спагетти незабываемыми

2:23
Еда

Нежная паста, обволакивающая сливочная текстура соуса, нотки чеснока и пармезана — всё это создает симфонию вкуса, от которой сложно отказаться.

Спагетти с чесноком и петрушкой
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спагетти с чесноком и петрушкой

Важно не переборщить с ингредиентами, чтобы не заглушить основной вкус сливок.

Ингредиенты

  • 450 г спагетти;
  • 3 ст. л. сливочного масла;
  • 3 ст. л. муки высшего сорта;
  • 720 мл цельного или 2% молока;
  • 240 мл густых сливок;
  • 170 гр. моцареллы, натереть (примерно 1,5 стакана), разделить;
  • 115 гр. мелко натертого пармезана (примерно 1,5 стакана), разделить;
  • 0,5 ч. л. чесночного порошка;
  • 1 ч. л. соли, плюс дополнительно для варки пасты;
  • нарезанная петрушка (по желанию).

Приготовление

  1. В большой кастрюле доведите подсолённую воду до интенсивного кипения.
  2. Добавьте спагетти в кипяток и варите, не доводя до состояния "аль денте" на минуту меньше, чем указано на упаковке. Параллельно занимайтесь приготовлением соуса.
  3. Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте муку и обжаривайте ее, помешивая, до золотистого оттенка и аромата поджаренного хлеба, около 2 минут.
  4. Постепенно влейте молоко и сливки, постоянно размешивая. Доведите до слабого кипения, периодически помешивая. Уменьшите огонь и варите, пока соус немного не загустеет, около 5 минут. Снимите с огня.
  5. Добавьте моцареллу (примерно 2/3 от общего количества), пармезан (примерно 2/3 от общего количества), чесночный порошок и соль, взбивайте до однородности.
  6. Слейте воду со спагетти. Добавьте их в соус и хорошо перемешайте. При необходимости добавьте соль. Переложите в глубокую форму для запекания и равномерно распределите. Посыпьте оставшимся сыром.
  7. Выпекайте на средней решётке около 20 минут, пока края не начнут пузыриться, а сыр не расплавится. Для более румяной корочки переместите форму на верхнюю решетку. Посыпьте петрушкой и подавайте.
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Еда и рецепты
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Последние материалы
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Конец угольной империи: что займёт место главного источника энергии и изменит будущее мира
После тренировки мышцы просят этого: как достичь максимальной гибкости
Прошу, не оставляй его: Пугачёва раскрыла, кто попросил её выйти замуж за Киркорова
Джорджо Армани в отражении экрана: продюсер раскрывает секреты о новом фильме
Цены ползут вверх: в Свердловской области подорожали яйца и бананы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.