Бюджетный ужин на миллион: простой трюк с сыром сделает ваши спагетти незабываемыми
2:23
Нежная паста, обволакивающая сливочная текстура соуса, нотки чеснока и пармезана — всё это создает симфонию вкуса, от которой сложно отказаться.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спагетти с чесноком и петрушкой
Важно не переборщить с ингредиентами, чтобы не заглушить основной вкус сливок.
Ингредиенты
- 450 г спагетти;
- 3 ст. л. сливочного масла;
- 3 ст. л. муки высшего сорта;
- 720 мл цельного или 2% молока;
- 240 мл густых сливок;
- 170 гр. моцареллы, натереть (примерно 1,5 стакана), разделить;
- 115 гр. мелко натертого пармезана (примерно 1,5 стакана), разделить;
- 0,5 ч. л. чесночного порошка;
- 1 ч. л. соли, плюс дополнительно для варки пасты;
- нарезанная петрушка (по желанию).
Приготовление
- В большой кастрюле доведите подсолённую воду до интенсивного кипения.
- Добавьте спагетти в кипяток и варите, не доводя до состояния "аль денте" на минуту меньше, чем указано на упаковке. Параллельно занимайтесь приготовлением соуса.
- Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте муку и обжаривайте ее, помешивая, до золотистого оттенка и аромата поджаренного хлеба, около 2 минут.
- Постепенно влейте молоко и сливки, постоянно размешивая. Доведите до слабого кипения, периодически помешивая. Уменьшите огонь и варите, пока соус немного не загустеет, около 5 минут. Снимите с огня.
- Добавьте моцареллу (примерно 2/3 от общего количества), пармезан (примерно 2/3 от общего количества), чесночный порошок и соль, взбивайте до однородности.
- Слейте воду со спагетти. Добавьте их в соус и хорошо перемешайте. При необходимости добавьте соль. Переложите в глубокую форму для запекания и равномерно распределите. Посыпьте оставшимся сыром.
- Выпекайте на средней решётке около 20 минут, пока края не начнут пузыриться, а сыр не расплавится. Для более румяной корочки переместите форму на верхнюю решетку. Посыпьте петрушкой и подавайте.
