Кейтеринг в Москве: почему еда на выезд стала привычным сервисом

Еще недавно кейтеринг в России воспринимался как модная западная услуга. Сегодня же для Москвы и Подмосковья он стал повседневным явлением, без которого трудно представить свадьбы, выпускные или корпоративные встречи. Мультибрендовые онлайн-сервисы, такие как CanapeClub, прочно заняли нишу, предлагая клиентам полный комплекс решений для мероприятий самого разного формата.

Канапе с сёмгой
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Schaer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Главным подтверждением популярности кейтеринга служит рост рынка. Эксперты оценивают его потенциал примерно в миллиард долларов, а ежегодные темпы развития достигают 25–30%. Это почти взрывной рост. Статистика также подтверждает тренд: число объявлений по кейтерингу в 2025 году увеличилось на 78%, спрос в сезон свадеб и летних корпоративов вырос в 2,7 раза, а траты на эти услуги в Москве по сравнению с 2019 годом удвоились. Даже пандемия не замедлила развитие, напротив — корпоративный сектор начал использовать кейтеринг на постоянной основе.

На волне успеха появились новые тенденции. Компании делают акцент на здоровое питание и натуральные продукты, предлагают персонализированные меню, превращают подачу блюд в настоящее шоу. Активно внедряются цифровые технологии: онлайн-сервисы позволяют удобно заказывать услуги и контролировать весь процесс. В московском регионе кейтеринг тесно интегрируется с MICE-туризмом, а такие платформы, как CanapeClub, уже реализовали свыше 10 тысяч мероприятий.

Перспективы у отрасли оптимистичные. Эксперты отмечают, что рост будет продолжаться благодаря возрождению офлайн-форматов, увеличению доходов, уходу иностранных игроков и развитию логистики. Использование локальных продуктов снижает издержки, а искусственный интеллект и автоматизация сделают взаимодействие между клиентами и компаниями ещё более удобным и безопасным. Кейтеринг из опции превращается в полноценный элемент городской культуры и стиля жизни.

