Как приготовить невероятно нежную и ароматную свинину: добавьте этот неожиданный ингредиент

Это блюдо готовится быстро и получается невероятно вкусным. А что может быть лучше сочетании с простым и сытным гарниром?

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясо

Ингредиенты для 4 порций

8 ст. л. раст. масла;

750 г свинины, нарезанной кубиками;

1 луковица, мелко нарезанная;

2 зубчика чеснока, мелко нарезанные;

1 банка тёмного пива;

соль и свежемолотый перец по вкусу;

1 горсть петрушки (мелко нарезанной).

Приготовление

1. В глубокой сковороде нагрейте масло на сильном огне. Обжарьте свинину в течение 3-4 минут до золотистого цвета, помешивая.

2. Выньте свинину на тарелку с помощью шумовки. Уменьшите огонь до умеренного и обжарьте лук и чеснок в течение 1-2 минут, постоянно помешивая.

3. Верните свинину в сковороду, добавьте пиво и хорошенько посолить. Дайте алкоголю немного испариться.

4. Накройте крышкой и варите 20-25 минут до готовности мяса и загустения соуса.

5. Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой.

Это блюдо прекрасно сочетается с картофелем, рисом или свежим салатом.