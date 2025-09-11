Как приготовить невероятно нежную и ароматную свинину: добавьте этот неожиданный ингредиент

Это блюдо готовится быстро и получается невероятно вкусным. А что может быть лучше сочетании с простым и сытным гарниром?
1. В глубокой сковороде нагрейте масло на сильном огне. Обжарьте свинину в течение 3-4 минут до золотистого цвета, помешивая.
2. Выньте свинину на тарелку с помощью шумовки. Уменьшите огонь до умеренного и обжарьте лук и чеснок в течение 1-2 минут, постоянно помешивая.
3. Верните свинину в сковороду, добавьте пиво и хорошенько посолить. Дайте алкоголю немного испариться.
4. Накройте крышкой и варите 20-25 минут до готовности мяса и загустения соуса.
5. Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой.
Это блюдо прекрасно сочетается с картофелем, рисом или свежим салатом.
