Эффектная закуска из трёх шагов: запечённый бри с виноградом и карамельным соусом

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённый бри с виноградом — это закуска, которая одновременно выглядит эффектно и готовится очень просто. Сочетание нежного сыра, запечённых ягод и пряного соуса превращает обычный ужин в ресторанное удовольствие. При разрезе бри начинает мягко вытекать, обволакивая карамелизированный виноград, а бальзамический соус с мёдом и розмарином придаёт блюду глубину вкуса. Чтобы насладиться каждым кусочком, лучше всего подать его с ломтиками свежего багета или чиабатты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запечённый бри с виноградом

Ингредиенты на 6 порций

• красный виноград — 150 г

• зелёный виноград — 150 г

• сыр бри — 130 г

• бальзамический тёмный уксус — 0,5 стакана (100 г)

• цветочный мёд — 1 ст. л. (28 г)

• розмарин — 1 веточка (4 г)

• оливковое масло — 2 ч. л. (10 г)

• чёрный перец молотый — щепотка (1 г)

• соль — щепотка (1 г)

Приготовление

Процесс готовки займёт немного времени, но важно соблюдать последовательность шагов. Так вы добьётесь идеальной текстуры сыра и сохраните насыщенность вкуса винограда.

Подготовка

Промойте виноград, снимите ягоды с веточек и обсушите их на бумажном полотенце. Застелите противень пергаментом.

Шаг 1. Соус

В кастрюле соедините половину мёда и бальзамический уксус, добавьте листья розмарина. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 5–6 минут, пока масса не загустеет. Соус должен слегка держаться на тыльной стороне ложки.

Шаг 2. Виноград

Разогрейте духовку до 205 °C. Смешайте виноград с оливковым маслом, солью и перцем. Выложите на противень и запекайте 15–25 минут до лёгкой карамельной корочки.

Шаг 3. Сыр

На том же противне запеките бри 10–15 минут. Сыр должен стать мягким, с тягучей серединой. Переложите его на сервировочную тарелку.

Шаг 4. Подача

Выложите на бри запечённый виноград, полейте оставшейся половиной мёда и бальзамическим соусом.

Как подать

Лучше всего подавать блюдо горячим, пока сыр остаётся тягучим. Нарежьте рядом багет или чиабатту, чтобы удобно было зачерпывать расплавленный бри вместе с виноградом и соусом. Такая закуска отлично подойдёт к бокалу красного вина и станет настоящим украшением праздничного стола.