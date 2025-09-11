Ленивые хачапури за 20 минут: лепёшка, которая заменит хлеб, пирожки и ужин сразу

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивые лепёшки-хачапури — это быстрый и вкусный вариант знаменитой грузинской выпечки, который можно приготовить без лишних хлопот. Они получаются сытными и ароматными, а благодаря расплавленному сыру внутри напоминают одновременно и лепёшки, и пирожки. Их можно подать как основное блюдо, использовать вместо хлеба к супу или бульону, а также подать к чаю в качестве несладкой выпечки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ленивые лепёшки-хачапури

Ингредиенты на 4 порции

Мягкий сыр — 200 г

Твёрдый сыр — 80 г

Кефир — 100 мл

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Сушёный чеснок — по вкусу

Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Пшеничная мука — 100 г

Для подачи: сметана, творог, фета, помидоры, шпинат (по желанию).

Подготовка

Все продукты стоит достать из холодильника заранее — так они станут комнатной температуры и лучше соединятся между собой. Муку обязательно просейте, чтобы она насытилась кислородом и тесто получилось воздушнее.

Пошаговый рецепт

Готовить ленивые хачапури проще простого: весь процесс занимает не больше 20 минут. Главное — внимательно следовать шагам, и у вас получится румяная и ароматная лепёшка с тянущимся сыром внутри.

Шаг 1. Подготовка сыра

Мягкий сыр переложите в миску и разомните вилкой. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и соедините с мягким.

Шаг 2. Замес теста

К сыру добавьте яйцо, влейте кефир, посолите, поперчите и приправьте сушёным чесноком. Всё тщательно перемешайте.

Постепенно вводите муку по столовой ложке, каждый раз хорошо размешивая. В итоге должна получиться густая и однородная масса.

Шаг 3. Обжаривание

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите тесто, распределите его по дну ровным слоем толщиной около 1-2 см. Жарьте до тех пор, пока лепёшка не станет плотной и не подрумянится.

Аккуратно переверните при помощи лопатки и обжарьте вторую сторону ещё 4-5 минут.

Шаг 4. Подача

Готовую лепёшку выложите на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир. Подавать можно с ложкой сметаны, а для праздничной подачи дополнить творогом, фетой, ломтиками помидоров и свежим шпинатом.

Совет

Экспериментируйте с начинкой: добавляйте зелень, грибы или смесь разных сыров. Главное — чтобы сыр хорошо плавился, именно это придаёт хачапури ту самую нежную текстуру.

Уточнения