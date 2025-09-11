Ленивые хачапури за 20 минут: лепёшка, которая заменит хлеб, пирожки и ужин сразу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Ленивые лепёшки-хачапури — это быстрый и вкусный вариант знаменитой грузинской выпечки, который можно приготовить без лишних хлопот. Они получаются сытными и ароматными, а благодаря расплавленному сыру внутри напоминают одновременно и лепёшки, и пирожки. Их можно подать как основное блюдо, использовать вместо хлеба к супу или бульону, а также подать к чаю в качестве несладкой выпечки.

Ленивые лепёшки-хачапури
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ленивые лепёшки-хачапури

Ингредиенты на 4 порции

  • Мягкий сыр — 200 г

  • Твёрдый сыр — 80 г

  • Кефир — 100 мл

  • Яйцо — 1 шт.

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Сушёный чеснок — по вкусу

  • Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

  • Пшеничная мука — 100 г

Для подачи: сметана, творог, фета, помидоры, шпинат (по желанию).

Подготовка

Все продукты стоит достать из холодильника заранее — так они станут комнатной температуры и лучше соединятся между собой. Муку обязательно просейте, чтобы она насытилась кислородом и тесто получилось воздушнее.

Пошаговый рецепт

Готовить ленивые хачапури проще простого: весь процесс занимает не больше 20 минут. Главное — внимательно следовать шагам, и у вас получится румяная и ароматная лепёшка с тянущимся сыром внутри.

Шаг 1. Подготовка сыра

Мягкий сыр переложите в миску и разомните вилкой. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и соедините с мягким.

Шаг 2. Замес теста

К сыру добавьте яйцо, влейте кефир, посолите, поперчите и приправьте сушёным чесноком. Всё тщательно перемешайте.
Постепенно вводите муку по столовой ложке, каждый раз хорошо размешивая. В итоге должна получиться густая и однородная масса.

Шаг 3. Обжаривание

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите тесто, распределите его по дну ровным слоем толщиной около 1-2 см. Жарьте до тех пор, пока лепёшка не станет плотной и не подрумянится.
Аккуратно переверните при помощи лопатки и обжарьте вторую сторону ещё 4-5 минут.

Шаг 4. Подача

Готовую лепёшку выложите на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир. Подавать можно с ложкой сметаны, а для праздничной подачи дополнить творогом, фетой, ломтиками помидоров и свежим шпинатом.

Совет

Экспериментируйте с начинкой: добавляйте зелень, грибы или смесь разных сыров. Главное — чтобы сыр хорошо плавился, именно это придаёт хачапури ту самую нежную текстуру.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА:) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
