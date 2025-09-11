Ленивые хачапури за 20 минут: лепёшка, которая заменит хлеб, пирожки и ужин сразу

Ленивые лепёшки-хачапури — это быстрый и вкусный вариант знаменитой грузинской выпечки, который можно приготовить без лишних хлопот. Они получаются сытными и ароматными, а благодаря расплавленному сыру внутри напоминают одновременно и лепёшки, и пирожки. Их можно подать как основное блюдо, использовать вместо хлеба к супу или бульону, а также подать к чаю в качестве несладкой выпечки.
Мягкий сыр — 200 г
Твёрдый сыр — 80 г
Кефир — 100 мл
Яйцо — 1 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Сушёный чеснок — по вкусу
Соль и молотый чёрный перец — по вкусу
Пшеничная мука — 100 г
Для подачи: сметана, творог, фета, помидоры, шпинат (по желанию).
Все продукты стоит достать из холодильника заранее — так они станут комнатной температуры и лучше соединятся между собой. Муку обязательно просейте, чтобы она насытилась кислородом и тесто получилось воздушнее.
Готовить ленивые хачапури проще простого: весь процесс занимает не больше 20 минут. Главное — внимательно следовать шагам, и у вас получится румяная и ароматная лепёшка с тянущимся сыром внутри.
Мягкий сыр переложите в миску и разомните вилкой. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и соедините с мягким.
К сыру добавьте яйцо, влейте кефир, посолите, поперчите и приправьте сушёным чесноком. Всё тщательно перемешайте.
Постепенно вводите муку по столовой ложке, каждый раз хорошо размешивая. В итоге должна получиться густая и однородная масса.
Разогрейте сковороду с маслом. Выложите тесто, распределите его по дну ровным слоем толщиной около 1-2 см. Жарьте до тех пор, пока лепёшка не станет плотной и не подрумянится.
Аккуратно переверните при помощи лопатки и обжарьте вторую сторону ещё 4-5 минут.
Готовую лепёшку выложите на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир. Подавать можно с ложкой сметаны, а для праздничной подачи дополнить творогом, фетой, ломтиками помидоров и свежим шпинатом.
Экспериментируйте с начинкой: добавляйте зелень, грибы или смесь разных сыров. Главное — чтобы сыр хорошо плавился, именно это придаёт хачапури ту самую нежную текстуру.
Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА:) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.
