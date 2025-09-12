Не спешите сливать: кукурузный отвар — ваше секретное оружие на кухне и в саду

Ароматный отвар, оставшийся после варки кукурузы, большинство из нас без сожаления выливает. И совершает большую ошибку. Диетолог и специалист по натуральной косметике Мария Светлова подтверждает: эта жидкость — концентрат полезных веществ, который можно с пользой применить в кулинарии, домашнем уходе и даже садоводстве.
Во время термической обработки кукуруза отдает воде значительную часть своих растворимых витаминов и минералов.
"Это не просто мутная вода, а питательный раствор, обогащенный витаминами группы B, калием, магнием и антиоксидантами. Он обладает легкой естественной сладостью и может стать отличной базой для многих полезных рецептов", — поясняет эксперт.
Специалист выделяет несколько ключевых направлений, где эта жидкость раскрывает свой потенциал. О них пишет actualno.com.
Неразбавленным или разбавленным охлажденным отваром можно поливать комнатные и садовые растения. Это служит для них отличной натуральной подкормкой.
Хотя научных доказательств недостаточно, в народной практике его используют как средство для укрепления иммунитета и облегчения симптомов простуды.
Чтобы отвар не испортился и сохранил свои свойства, эксперт дает четкие рекомендации:
В следующий раз, когда будете варить кукурузу, не спешите избавляться от "бульона". Этот простой продукт — яркий пример того, что полезное часто находится прямо у нас под носом, нужно лишь научиться это видеть и использовать.
Уточнения
Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).
