Открыл банку — и обед готов: секрет горячих супов без лишних усилий за 15 минут

Домашние заготовки для супов — отличный способ сэкономить время и силы. Обычно, чтобы приготовить кастрюлю борща, щей или рассольника, уходит от часа до двух. Больше всего времени занимает подготовка овощей: чистка, нарезка, обжарка. Но если один раз потратить день и приготовить заправки впрок, зимой будет достаточно лишь достать банку, влить воду или бульон и довести суп до кипения. На всё уйдёт не больше двадцати минут.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Банки с заготовками для супа

Кроме удобства, это ещё и выгодно. Осенью овощи самые сочные и дешёвые, а витамины в них сохраняются лучше, чем в парниковых. Именно поэтому супы из сезонных заготовок всегда вкуснее зимних.

Как пользоваться заготовками

В кастрюлю наливают воду или бульон — примерно столько же, сколько заправки в банке. Если нужен суп с картошкой, её кладут первой и варят до готовности. Затем добавляют заправку, перемешивают, подсаливают и доводят до кипения. Для супов без картошки заправку просто высыпают в кипящую жидкость. Быстрый вариант: заварить заправку кипятком в чайнике и настоять несколько минут.

Хранить банки можно до года. Даже по истечении срока они не портятся — проверено хозяйками. А если дать супу постоять ночь в холодильнике, он станет ещё вкуснее. Особенно в сочетании со свежей зеленью.

Щи — заготовка с историей

Щи начали заготавливать давно. Ещё в XIX веке ямщикам в дорогу выдавали так называемые рубленые щи. Суп замораживали, рубили на куски и брали с собой. Достаточно было котелка и огня, чтобы поесть горячего прямо в пути. Современная заправка для щей универсальна: она подходит и для борща (если добавить отдельно обжаренную свёклу), и в качестве гарнира к мясу или колбаскам.

Борщ с яблоками

Классическая заготовка борща занимает не больше часа, а зимой превращается в готовое блюдо за считаные минуты. Главный секрет — кислые яблоки. Они дают борщу лёгкую терпкость и насыщенный вкус. Лучше всего подходит антоновка — она сама регулирует баланс кислоты, и не требуется уксус. Чтобы ускорить процесс приготовления ещё больше, можно заранее заморозить порционный бульон. Тогда суп получится буквально за пятнадцать минут.

Рассольник в банке

Особенность консервированного рассольника в том, что в него кладут свежие огурцы, а не солёные. Пока банка стоит на полке, овощи успевают просолиться. Такой вариант безопаснее: риск, что консерва "взорвётся", сводится к минимуму. В рецепт также входит перловка, которую многие боятся добавлять, но напрасно. В советское время её часто сочетали с овощами в консервах, и это было популярным блюдом. Заготовка подойдёт не только для супа, но и как начинка для пирогов и вареников.

Солянка с грибами

Грибная солянка — универсальная заготовка. В составе капуста, морковь, лук и грибы. Если хочется более сытный вариант, можно добавить мясо или колбасу прямо при приготовлении. Но и без этого аромат белых грибов способен придать блюду насыщенный вкус. Такая заправка подойдёт не только для супа: её можно использовать как гарнир, начинку для пирогов или даже как закуску с подсолнечным маслом.

