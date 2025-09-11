Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоит ли бизнесу переходить на MAX уже сегодня? Объясняет эксперт
Станислав Садальский высказался об интервью Пугачёвой — смелая реакция на откровения певицы
Квартира в стеклянной банке: почему окно не должно быть полостью герметичным
Кости, которых не должно быть: Австралия раскрыла тайну исчезнувшего сумчатого
Карта болезней собак помогла учёным: вот какие недуги указывают на серьёзные патологии
В Европе открыто сравнили Путина и Зеленского: вывод оказался неожиданным
Сомневаетесь в себе? Это может быть ваш тайный путь к успеху
Иоанн Креститель: печальная правда, о которой молчат все
Леонардо ДиКаприо больше не гонится за Оскаром: как изменился выбор ролей у голивудского актёра

Обычные макароны под этим соусом становятся лучше ресторанных: секрет на кухне у всех под рукой

2:43
Еда

Простые, душевные блюда способны не только утолить голод, но и подарить ощущение уюта. Макароны с томатами — как раз из этой категории. Их готовили ещё в 1930-х, когда рецепт называли "спасителем кухни": минимальные траты, сытность и простор для фантазии. Сегодня этот рецепт воспринимается как вкусное напоминание о домашнем тепле.

Макароны с томатами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Макароны с томатами

Классический рецепт

Основу составляют макароны и томаты в собственном соку. Но секрет в том, как их соединить. Сливочное масло придает соусу бархатистость, а щепотка сахара смягчает кислоту. Ключевой момент — медленное томление, которое позволяет ингредиентам раскрыться.

  1. Вскипятите воду, добавьте соль и каплю оливкового масла.
  2. Отварите макароны 8-10 минут, затем откиньте их на дуршлаг и сбрызните лимонным соком.
  3. На сковороде растопите сливочное масло, вмешайте сахар и подождите карамельного аромата.
  4. Добавьте томаты, разомните вилкой и тушите под крышкой около 7 минут.
  5. Снимите крышку и дайте соусу загустеть ещё 3 минуты. Приправьте солью и перцем.
  6. Соедините макароны с соусом и прогрейте пару минут на слабом огне.
  7. Дайте настояться и посыпьте тёртым пармезаном.

Для завершённости блюда можно положить веточку базилика или руколы.

Лайфхаки для удачного результата

Даже простое блюдо иногда требует корректировок. Чтобы добиться идеальной текстуры и вкуса, пригодятся несколько приёмов:

  • Если макароны переварились, промойте их холодной водой — это остановит процесс готовки.
  • Жидкий соус легко исправить чайной ложкой кукурузного крахмала: за 2 минуты он станет густым.
  • Слишком кислые томаты смягчает щепотка соды.
  • Нет консервированных томатов? Используйте вяленые, добавив немного воды — вкус будет насыщенным.
  • Пресность исчезнет, если обжарить чеснок до золотистости в масле перед добавлением соуса.

Подача

Итальянцы уверены: впечатление от еды формируется ещё до первого кусочка. Поэтому важно продумать детали.

  1. Тарелки должны быть тёплыми. Достаточно минуты в микроволновке — и аромат блюда сохранится.
  2. Для украшения лучше всего подходит рукола. Её перечный вкус подчёркивает томаты.
  3. Классическая подача предполагает вилку с длинными зубцами и глубокую ложку — именно так принято наслаждаться пастой.

Уточнения

Макаро́ны — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Последние материалы
Леонардо ДиКаприо больше не гонится за Оскаром: как изменился выбор ролей у голивудского актёра
Обычные макароны под этим соусом становятся лучше ресторанных: секрет на кухне у всех под рукой
На 5 часов больше ради денег? Греция пересматривает рабочее время, но кому это на руку
Ешь больше — вес меньше: парадокс, который спасает спортсменов от травм
Звёзды RU.TV устроили сюрприз для военных в госпитале: как это было
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Автомобиль уводит в сторону: этот скрытый дефект способен превратить дорогу в испытание
Пиар работает: Алла Пугачёва объяснила, за что обижается на Киркорова
Одежда говорит громче слов — тайный язык гардероба раскрывает желания и страхи
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.