Ваш кофе слишком горячий? Эта привычка повышает риск рака пищевода в 6 раз

Любите начинать день с обжигающе горячего кофе? Эта привычка может таить в себе серьезные риски для здоровья, выходящие далеко за рамки временного дискомфорта. Согласно данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), регулярное употребление напитков, температура которых превышает 65°C, классифицируется как "вероятно канцерогенное для человека".
Эксперты объясняют, что основная угроза заключается в систематическом термическом повреждении клеток пищевода.
Эта гипотеза подтверждается масштабными исследованиями. Так, в Великобритании было проанализировано состояние почти 500 000 человек. Результаты показали, что у тех, кто выпивает 8 и более чашек очень горячих напитков в день, риск развития рака пищевода возрастает в 6 раз по сравнению с теми, кто предпочитает теплые напитки.
Полностью отказываться от любимых ритуалов не нужно. Достаточно соблюдать несколько простых правил, чтобы минимизировать риски.
Безопасная температура напитка, по мнению ученых, составляет около 57°C. При такой температуре напиток остается горячим, но не обжигает.
Таким образом, чтобы сохранить здоровье, не обязательно отказываться от кофе, чая или мате. Достаточно просто дать им немного остыть и наслаждаться вкусом, а не экстремальной температурой. Ваш пищевод скажет вам спасибо в долгосрочной перспективе, пишет tudogostoso.com.br.
Уточнения
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
