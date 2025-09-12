Ваш кофе слишком горячий? Эта привычка повышает риск рака пищевода в 6 раз

Любите начинать день с обжигающе горячего кофе? Эта привычка может таить в себе серьезные риски для здоровья, выходящие далеко за рамки временного дискомфорта. Согласно данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), регулярное употребление напитков, температура которых превышает 65°C, классифицируется как "вероятно канцерогенное для человека".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с утренним кофе

Чем опасны обжигающие напитки?

Эксперты объясняют, что основная угроза заключается в систематическом термическом повреждении клеток пищевода.

Повреждение тканей: Высокая температура вызывает микроожоги и хроническое воспаление слизистой оболочки пищевода.

Эта гипотеза подтверждается масштабными исследованиями. Так, в Великобритании было проанализировано состояние почти 500 000 человек. Результаты показали, что у тех, кто выпивает 8 и более чашек очень горячих напитков в день, риск развития рака пищевода возрастает в 6 раз по сравнению с теми, кто предпочитает теплые напитки.

Как правильно пить горячее: рекомендации ученых

Полностью отказываться от любимых ритуалов не нужно. Достаточно соблюдать несколько простых правил, чтобы минимизировать риски.

Безопасная температура напитка, по мнению ученых, составляет около 57°C. При такой температуре напиток остается горячим, но не обжигает.

Способы быстро и безопасно остудить напиток:

Подождите 4-5 минут после приготовления. За это время чашка кофе или чая может остыть на 10-15°C. Активно перемешайте напиток ложкой или подуйте на его поверхность. Добавьте немного холодного молока, сливок или воды — это самый быстрый способ снизить температуру. Важная деталь — размер глотка. Исследования показывают, что большие глотки значительно сильнее повышают температуру пищевода. Поэтому эксперты рекомендуют пить медленно, маленькими глотками.

Таким образом, чтобы сохранить здоровье, не обязательно отказываться от кофе, чая или мате. Достаточно просто дать им немного остыть и наслаждаться вкусом, а не экстремальной температурой. Ваш пищевод скажет вам спасибо в долгосрочной перспективе, пишет tudogostoso.com.br.

