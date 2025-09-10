Арбузы и дыни будут как свежие: вот что эксперт советует сделать сразу после сбора урожая

Сохранение овощей — важная задача для тех, кто ценит здоровую пищу в течение всего года. Есть множество методов, которые помогут в этом: консервация, заморозка, сушка, хранение в погребе и использование вакуумной упаковки.
Но важно помнить, подчеркнула телеведущая, автор книг по садоводству и огородничеству, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в интервью "Радио 1", с какими овощами и когда использовать каждый из этих способов, чтобы сохранить их вкус и пользу.
Эксперт рекомендует хранить овощи в банках в холодильнике или в погребах. Например, помидоры в теплицах нужно накрывать на ночь, так как они теплолюбивые. Также стоит уменьшить полив, но обеспечить проветривание для них.
Что касается арбузов и дынь, их можно хранить до весны на балконе в мешках, как и свёклу и морковь. Для хранения она предлагает использовать бумажные мешки (жёлтые и толстые), помещённые в полиэтиленовый, чтобы создать вентиляционные отверстия. Это помогает овощам дольше сохраняться.
Уточнения
Консервация (лат. conservatio, сохранение) — действия, направленные на долгосрочное сохранение.
