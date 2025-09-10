Замораживаете суп неправильно? Шеф-повар раскрыл 3 ошибки, которые портят вкус

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Еда

Рустам Даутов, бренд-шеф сети "Горбуфеты", считает, что замораживать супы — неплохая идея, но с некоторыми оговорками.

Овощной суп-крем из моркови и картофеля
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овощной суп-крем из моркови и картофеля

Суп с текстурными продуктами

Например, лучше избегать заморозки супов с текстурными продуктами.

"Можно замораживать супы-пюре, можно замораживать бульоны. Супы с какими-то текстурными продуктами не рекомендуется, потому что все текстуры будут ломаться в середине", — пояснил он в интервью EcoSever.

В приоритете — крем-суп и суп-пюре

Рустам рекомендует замораживать крем-супы и супы-пюре. Они хорошо переносят холод, и после разморозки их можно снова прогреть и пробить блендером, чтобы вернуть питательной консистенции. Особенно подойдут гороховый суп и крем-суп из шампиньонов. Мясо отварное тоже без проблем можно заморозить.

Также следует помнить о правильной упаковке для хранения супов в морозильнике. Эксперт советует использовать вакуумные пакеты, одноразовые контейнеры или даже силиконовые формочки.

Уточнения

Бле́ндер (англ. blender «смеситель, смешиватель») — электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т. п., а также колки льда.
 

