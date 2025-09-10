Этот рецепт превращает обычное куриное филе в блюдо для праздничного стола

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:14
Еда

Тушёная курица в сливочном соусе — это универсальное блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для будничного ужина, и для праздничного стола. Нежное мясо пропитывается соусом, а гарнир — будь то паста, рис или гречка — становится особенно вкусным за счёт ароматной подливы.

Курица в сливочном соусе с пастой и брокколи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курица в сливочном соусе с пастой и брокколи

Что понадобится

На две порции нужно: 200 г куриного филе, 100 мл сливок 20% жирности, два зубчика чеснока, 50 г твёрдого сыра, 100 мл воды, столовая ложка растительного масла, специи — соль, чёрный перец, паприка. Для свежести — немного зелёного лука. При подаче можно дополнить блюдо брокколи и розовым перцем.

Как готовить

Курицу промойте, обсушите и нарежьте кусочками. Посолите, поперчите, слегка вотрите специи и оставьте на полчаса промариноваться.

Разогрейте масло в сковороде, обжарьте чеснок, разрезанный на части, чтобы он отдал аромат. Затем уберите его. Выложите куриное филе, присыпьте паприкой и обжарьте на сильном огне 5 минут до золотистой корочки.

После этого влейте воду, уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 25 минут. В это время натрите сыр, измельчите зелёный лук и смешайте их со сливками. Добавьте эту смесь в сковороду, прогрейте ещё пару минут, пока сыр не расплавится, а соус не загустеет.

Как подать

Курицу в сливочном соусе удобно сочетать с пастой, рисом или гречкой. Для более лёгкого варианта можно приготовить брокколи на пару. Украсьте блюдо свежей зеленью и щепоткой розового перца — получится красиво и аппетитно.

Почему стоит попробовать

Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус. Сливочный соус делает курицу особенно нежной, а добавки вроде мускатного ореха или пряных трав легко превращают его в более пикантный вариант. Такой рецепт подойдёт и для уютного домашнего ужина, и для угощения гостей.

Уточнения

Блю́до — комбинация доведённых до готовности пищевых продуктов, которая кулинарно оформлена в виде порции и готова к употреблению.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
