Чипсы теряют вкус без этого соуса: попробуйте раз — и обычный перекус уже не будет прежним

Пикантный сливочный соус к чипсам — это простой и быстрый способ превратить привычный перекус в эффектную закуску для вечеринки или домашнего киносеанса. Сливочная основа делает вкус мягким и насыщенным, а острая добавка придаёт нужную "искру".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Соус с паприкой и круглые чипсы

Что понадобится

Для трёх порций: 50 г сливочного масла, столовую ложку пшеничной муки, стакан (около 210 г) сливок 10%, восемь ломтиков плавленого сыра, половину чайной ложки соли и чайную ложку острого соуса (шрирача, табаско, соус чили или даже хлопья красного перца). Для подачи — 130 г чипсов и немного паприки.

Как готовить

Сначала растопите масло в сотейнике и всыпьте муку. Быстро перемешайте, чтобы не осталось сухих крупинок. Постепенно влейте сливки, постоянно размешивая, чтобы масса оставалась гладкой и без комков.

Затем нарежьте плавленый сыр кусочками и добавьте в горячую смесь. Держите на среднем огне около двух минут, пока сыр полностью не растворится. В конце посолите и вмешайте острый соус. Консистенция должна получиться густой и однородной.

Перелейте готовый соус в небольшую пиалу, посыпьте паприкой и подайте с хрустящими чипсами или любыми другими снеками — овощными палочками, сухариками, крекерами.

Почему стоит попробовать

Такой соус отлично сочетается с закусками и легко регулируется по вкусу: можно сделать его мягким и сливочным или добавить больше остроты. В любом случае, это яркое и сытное дополнение к любому дружескому застолью.

Уточнения

Чи́псы — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля, реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

