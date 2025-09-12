Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский SuperJet 100 взлетел без западных деталей — вот как это было, пишет французское издание
Иммунитет осенью тает вместе с солнцем: где искать витамин D, когда дни становятся короче
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Я должна успеть: Алла Пугачёва рассказала, как готовит детей к своей смерти
Не повторяйте ошибку Пригожина: Андрей Разин дал советы туристам в Турции
Двери откроются для 22 предприятий: в Удмуртии появится новый технопарк
Цены падают быстрее, чем пробег растёт: как дилеры сдают позиции
Вы точно недооценивали барбарис — каждая часть этого кустарника может пригодиться в хозяйстве
Розовые дельфины Амазонки: оборотни из легенд или чудовища с человеческими привычками

Смешайте кабачки, яйца, кинзу и кедровые орешки — и удивите даже тех, кто не любит этот овощ

Еда

Оладьи из кабачков с чесноком — отличный способ взглянуть на привычный овощ по-новому. Несмотря на репутацию "нейтрального" продукта, кабачок способен впитывать ароматы и подчёркивать вкус других ингредиентов. В сочетании с кинзой, чесноком и кедровыми орешками он превращается в яркое и пряное блюдо, которое удивит даже тех, кто обычно не жалует этот овощ.

Кабачковые оладьи
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачковые оладьи

Что понадобится для приготовления (на 1 порцию)

  • кабачки — 400 г

  • яйца — 2 шт.

  • мука — 100-130 г

  • чеснок — 2 зубчика

  • кинза — 4 веточки

  • кедровые орешки — 40 г

  • оливковое масло — 30 мл

  • растительное масло — для жарки

  • натуральный йогурт или мацони — 250 мл

  • соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить

  1. Кабачки вымыть, обсушить и натереть на крупной тёрке. Если овощи молодые, кожицу можно не снимать. Посолить и оставить на 10 минут, затем отжать лишнюю жидкость.

  2. Зелень кинзы промыть и мелко нарезать, чеснок измельчить. Кедровые орешки слегка поджарить на сухой сковороде.

  3. Смешать кабачковую массу с яйцами, частью кинзы, чесноком и орехами. Добавить муку, влить оливковое масло, приправить солью и перцем. Перемешать и дать постоять 5 минут.

  4. На разогретую сковороду налить немного масла. Выложить массу порциями, формируя оладьи. Обжарить до золотистой корочки с двух сторон. При необходимости довести до готовности под крышкой или в духовке.

  5. Для соуса смешать йогурт или мацони с оставшейся кинзой, слегка посолить и поперчить. Подать вместе с горячими оладьями.

Почему стоит попробовать

Такие оладьи объединяют в себе нежность кабачка, аромат чеснока и свежесть кинзы. Кедровые орешки добавляют приятный ореховый акцент, а соус из йогурта или мацони делает блюдо ещё более лёгким и освежающим. Это универсальный вариант для завтрака, обеда или ужина, который понравится и взрослым, и детям.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Наука и техника
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Последние материалы
Цены падают быстрее, чем пробег растёт: как дилеры сдают позиции
Вы точно недооценивали барбарис — каждая часть этого кустарника может пригодиться в хозяйстве
Розовые дельфины Амазонки: оборотни из легенд или чудовища с человеческими привычками
Смешайте кабачки, яйца, кинзу и кедровые орешки — и удивите даже тех, кто не любит этот овощ
Бикович — о новом Холопе без Тарасовой: Гриша учится любить
Секреты гениальности Леонардо да Винчи сокрыты за тремя буквами
Мистика, драма и собачьи глаза: эти пять фильмов Ольденбургского фестиваля изменят ваш взгляд на мир
Лицо без морщин и тело без усталости: формула молодости прячется в этих повседневных привычках
New Star Weekend 2025 на курорте Роза Хутор анонсировал спортивную программу
Трое суток в Белой пустыне: как буря изменила сознание туристки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.