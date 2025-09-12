Смешайте кабачки, яйца, кинзу и кедровые орешки — и удивите даже тех, кто не любит этот овощ

Оладьи из кабачков с чесноком — отличный способ взглянуть на привычный овощ по-новому. Несмотря на репутацию "нейтрального" продукта, кабачок способен впитывать ароматы и подчёркивать вкус других ингредиентов. В сочетании с кинзой, чесноком и кедровыми орешками он превращается в яркое и пряное блюдо, которое удивит даже тех, кто обычно не жалует этот овощ.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачковые оладьи

Что понадобится для приготовления (на 1 порцию)

кабачки — 400 г

яйца — 2 шт.

мука — 100-130 г

чеснок — 2 зубчика

кинза — 4 веточки

кедровые орешки — 40 г

оливковое масло — 30 мл

растительное масло — для жарки

натуральный йогурт или мацони — 250 мл

соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить

Кабачки вымыть, обсушить и натереть на крупной тёрке. Если овощи молодые, кожицу можно не снимать. Посолить и оставить на 10 минут, затем отжать лишнюю жидкость. Зелень кинзы промыть и мелко нарезать, чеснок измельчить. Кедровые орешки слегка поджарить на сухой сковороде. Смешать кабачковую массу с яйцами, частью кинзы, чесноком и орехами. Добавить муку, влить оливковое масло, приправить солью и перцем. Перемешать и дать постоять 5 минут. На разогретую сковороду налить немного масла. Выложить массу порциями, формируя оладьи. Обжарить до золотистой корочки с двух сторон. При необходимости довести до готовности под крышкой или в духовке. Для соуса смешать йогурт или мацони с оставшейся кинзой, слегка посолить и поперчить. Подать вместе с горячими оладьями.

Почему стоит попробовать

Такие оладьи объединяют в себе нежность кабачка, аромат чеснока и свежесть кинзы. Кедровые орешки добавляют приятный ореховый акцент, а соус из йогурта или мацони делает блюдо ещё более лёгким и освежающим. Это универсальный вариант для завтрака, обеда или ужина, который понравится и взрослым, и детям.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

