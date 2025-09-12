Смешайте кабачки, яйца, кинзу и кедровые орешки — и удивите даже тех, кто не любит этот овощ

Оладьи из кабачков с чесноком — отличный способ взглянуть на привычный овощ по-новому. Несмотря на репутацию "нейтрального" продукта, кабачок способен впитывать ароматы и подчёркивать вкус других ингредиентов. В сочетании с кинзой, чесноком и кедровыми орешками он превращается в яркое и пряное блюдо, которое удивит даже тех, кто обычно не жалует этот овощ.
кабачки — 400 г
яйца — 2 шт.
мука — 100-130 г
чеснок — 2 зубчика
кинза — 4 веточки
кедровые орешки — 40 г
оливковое масло — 30 мл
растительное масло — для жарки
натуральный йогурт или мацони — 250 мл
соль и чёрный перец — по вкусу
Кабачки вымыть, обсушить и натереть на крупной тёрке. Если овощи молодые, кожицу можно не снимать. Посолить и оставить на 10 минут, затем отжать лишнюю жидкость.
Зелень кинзы промыть и мелко нарезать, чеснок измельчить. Кедровые орешки слегка поджарить на сухой сковороде.
Смешать кабачковую массу с яйцами, частью кинзы, чесноком и орехами. Добавить муку, влить оливковое масло, приправить солью и перцем. Перемешать и дать постоять 5 минут.
На разогретую сковороду налить немного масла. Выложить массу порциями, формируя оладьи. Обжарить до золотистой корочки с двух сторон. При необходимости довести до готовности под крышкой или в духовке.
Для соуса смешать йогурт или мацони с оставшейся кинзой, слегка посолить и поперчить. Подать вместе с горячими оладьями.
Такие оладьи объединяют в себе нежность кабачка, аромат чеснока и свежесть кинзы. Кедровые орешки добавляют приятный ореховый акцент, а соус из йогурта или мацони делает блюдо ещё более лёгким и освежающим. Это универсальный вариант для завтрака, обеда или ужина, который понравится и взрослым, и детям.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
