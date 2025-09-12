Хрустящий кабачок и нежная курица: контраст, от которого невозможно отказаться

Рагу из кабачков с курицей в сметанном соусе — идеальное летнее блюдо, которое сочетает лёгкость овощного салата и сытность горячего второго. Оно готовится быстро, остаётся воздушным и свежим, а овощи сохраняют аппетитную текстуру.
Молодые кабачки с нежной кожицей и плотной мякотью прекрасно подходят для такого блюда. Они сохраняют лёгкую хрустинку, а помидоры остаются почти свежими, придавая рагу яркость и сочность. Сочетание с куриной грудкой и нежным сметанным соусом превращает это угощение в настоящий гастрономический праздник.
кабачки — 4 шт.
куриное филе — 2 шт.
помидоры — 2 шт.
чеснок — 4 зубчика
петрушка — 4 веточки
сметана 35% — 200 г
пшеничная мука — 1,5 ст. л.
топлёное масло — 30 г
соль и чёрный перец — по вкусу
Куриное филе обсушить, нарезать кусочками по 1 см, приправить солью и перцем.
В сковороде разогреть масло, обжарить филе на среднем огне 7-10 минут до румяности.
Кабачки нарезать крупными ломтиками, не очищая от кожицы. Обжарить на сильном огне 5-7 минут до золотистой корочки.
Измельчить чеснок и петрушку, соединить их.
Посыпать кабачки мукой, перемешать, приправить специями. Вернуть в сковороду курицу.
Добавить сметану, довести до кипения, перемешать.
Нарезать помидоры дольками или кубиками, ввести их вместе с зеленью и чесноком. Снять с огня и подать на стол.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
