Хрустящий кабачок и нежная курица: контраст, от которого невозможно отказаться

Еда

Рагу из кабачков с курицей в сметанном соусе — идеальное летнее блюдо, которое сочетает лёгкость овощного салата и сытность горячего второго. Оно готовится быстро, остаётся воздушным и свежим, а овощи сохраняют аппетитную текстуру.

Летнее настроение на тарелке

Молодые кабачки с нежной кожицей и плотной мякотью прекрасно подходят для такого блюда. Они сохраняют лёгкую хрустинку, а помидоры остаются почти свежими, придавая рагу яркость и сочность. Сочетание с куриной грудкой и нежным сметанным соусом превращает это угощение в настоящий гастрономический праздник.

Ингредиенты на 4 порции

кабачки — 4 шт.

куриное филе — 2 шт.

помидоры — 2 шт.

чеснок — 4 зубчика

петрушка — 4 веточки

сметана 35% — 200 г

пшеничная мука — 1,5 ст. л.

топлёное масло — 30 г

соль и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Куриное филе обсушить, нарезать кусочками по 1 см, приправить солью и перцем. В сковороде разогреть масло, обжарить филе на среднем огне 7-10 минут до румяности. Кабачки нарезать крупными ломтиками, не очищая от кожицы. Обжарить на сильном огне 5-7 минут до золотистой корочки. Измельчить чеснок и петрушку, соединить их. Посыпать кабачки мукой, перемешать, приправить специями. Вернуть в сковороду курицу. Добавить сметану, довести до кипения, перемешать. Нарезать помидоры дольками или кубиками, ввести их вместе с зеленью и чесноком. Снять с огня и подать на стол.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

