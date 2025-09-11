Цезарь-ролл за 5 минут: закуска, которая спасает голодного в любой ситуации

Цезарь-ролл — это быстрый и сытный вариант закуски, который легко приготовить дома. Основой служит тонкая пшеничная лепёшка, а начинка напоминает знаменитый салат "Цезарь", только в более удобной форме.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Цезарь-ролл

Чем отличается домашний вариант

Классический ролл обычно готовят с курицей, но в данном рецепте используется ветчина. Дополняют её листья салата, яйца, немного сыра и лёгкая заправка. Такой вариант получается питательным и при этом простым в приготовлении.

Ингредиенты на 2 порции

тонкая лепёшка — 2 шт.

листья салата — по вкусу

ветчина — 60 г

куриные яйца — 2 шт.

пармезан — 2 ст. л.

Для заправки:

греческий йогурт — 2 ст. л.

лимонный сок — 3 ч. л.

соль и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Яйца отварить вкрутую, остудить и нарезать кружками. В отдельной миске смешать йогурт с лимонным соком, добавить соль и перец. На лепёшку выложить листья салата и ломтики ветчины. Сверху распределить кружки яиц, полить соусом и посыпать тёртым пармезаном. Аккуратно свернуть ролл и сразу подать к столу.

Полезные советы

Вместо ветчины можно использовать колбасу или запечённую курицу.

Для более нежного вкуса подойдут молодые листья салата ромэн или айсберг.

Лаваш или тортилья легко заменят лепёшку, если их проще найти в магазине.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. , арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), тал. lavoš/лавош, осет. лауаси (lawasi), перс. لواش‎ (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



