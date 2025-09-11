Цезарь-ролл за 5 минут: закуска, которая спасает голодного в любой ситуации

Цезарь-ролл — это быстрый и сытный вариант закуски, который легко приготовить дома. Основой служит тонкая пшеничная лепёшка, а начинка напоминает знаменитый салат "Цезарь", только в более удобной форме.
Классический ролл обычно готовят с курицей, но в данном рецепте используется ветчина. Дополняют её листья салата, яйца, немного сыра и лёгкая заправка. Такой вариант получается питательным и при этом простым в приготовлении.
тонкая лепёшка — 2 шт.
листья салата — по вкусу
ветчина — 60 г
куриные яйца — 2 шт.
пармезан — 2 ст. л.
Для заправки:
греческий йогурт — 2 ст. л.
лимонный сок — 3 ч. л.
соль и чёрный перец — по вкусу
Яйца отварить вкрутую, остудить и нарезать кружками.
В отдельной миске смешать йогурт с лимонным соком, добавить соль и перец.
На лепёшку выложить листья салата и ломтики ветчины.
Сверху распределить кружки яиц, полить соусом и посыпать тёртым пармезаном.
Аккуратно свернуть ролл и сразу подать к столу.
Вместо ветчины можно использовать колбасу или запечённую курицу.
Для более нежного вкуса подойдут молодые листья салата ромэн или айсберг.
Лаваш или тортилья легко заменят лепёшку, если их проще найти в магазине.
Уточнения
Лава́ш (азерб. и тур. , арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), тал. lavoš/лавош, осет. лауаси (lawasi), перс. لواش (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
