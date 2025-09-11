Цезарь-ролл за 5 минут: закуска, которая спасает голодного в любой ситуации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Цезарь-ролл — это быстрый и сытный вариант закуски, который легко приготовить дома. Основой служит тонкая пшеничная лепёшка, а начинка напоминает знаменитый салат "Цезарь", только в более удобной форме.

Цезарь-ролл
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цезарь-ролл

Чем отличается домашний вариант

Классический ролл обычно готовят с курицей, но в данном рецепте используется ветчина. Дополняют её листья салата, яйца, немного сыра и лёгкая заправка. Такой вариант получается питательным и при этом простым в приготовлении.

Ингредиенты на 2 порции

  • тонкая лепёшка — 2 шт.

  • листья салата — по вкусу

  • ветчина — 60 г

  • куриные яйца — 2 шт.

  • пармезан — 2 ст. л.

Для заправки:

  • греческий йогурт — 2 ст. л.

  • лимонный сок — 3 ч. л.

  • соль и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и нарезать кружками.

  2. В отдельной миске смешать йогурт с лимонным соком, добавить соль и перец.

  3. На лепёшку выложить листья салата и ломтики ветчины.

  4. Сверху распределить кружки яиц, полить соусом и посыпать тёртым пармезаном.

  5. Аккуратно свернуть ролл и сразу подать к столу.

Полезные советы

  • Вместо ветчины можно использовать колбасу или запечённую курицу.

  • Для более нежного вкуса подойдут молодые листья салата ромэн или айсберг.

  • Лаваш или тортилья легко заменят лепёшку, если их проще найти в магазине.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. , арм.  (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), тал. lavoš/лавош, осет. лауаси (lawasi), перс. لواش‎ (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
