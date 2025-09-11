Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Паста с шампиньонами в сливках — ужин, который спасает вечер за 25 минут

Еда

Паста с шампиньонами в сливочном соусе — один из тех ужинов, которые готовятся быстро, но выглядят и ощущаются как ресторанное блюдо. Всего полчаса на кухне — и на столе оказывается сытное, ароматное и невероятно уютное блюдо.

Спагетти с грибами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спагетти с грибами

Почему это работает

Шампиньоны отлично сочетаются с макаронами: они придают блюду насыщенный вкус и аппетитный аромат. А сливочный соус делает его нежным и обволакивающим. Небольшой секрет — макароны лучше слегка недоварить. В горячем соусе они дойдут до идеального состояния и сохранят упругость.

Ингредиенты на 4 порции

  • шампиньоны — 450 г

  • чеснок — 3 зубчика

  • бальзамический уксус — 2 ст. л.

  • хлопья чили — 1/4 ч. л.

  • сушёный тимьян — 1/4 ч. л.

  • пенне ригате — 320 г

  • оливковое масло — 1 ст. л.

  • соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Для соуса:

  • овощной бульон или вода — 125 мл

  • сливки 33% — 250 г

  • белое вино — 1/4 стакана (по желанию)

  • горчица с зёрнами — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Подготовка грибов. Шампиньоны нарезать ломтиками, чеснок измельчить. Смешать с оливковым маслом, уксусом, чили и тимьяном. Посолить и оставить мариноваться 30-60 минут.

  2. Жарка. На сковороде разогреть масло, обжарить грибы 8-10 минут до румяного цвета. Влить вино и прогреть пару минут. Добавить бульон и горчицу, довести до кипения и готовить ещё 3 минуты. Влить сливки, подогреть, но не доводить до кипения. При необходимости досолить.

  3. Соединение с пастой. Пенне отварить в подсоленной воде до состояния al dente. Переложить в соус и прогреть вместе минуту.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae). Русское название "шампиньон" происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus - "полевой (гриб)".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
