Не выбрасывайте кожуру яблок и помидоров: в ней пользы в десятки раз больше, чем вы думаете

Фрукты и овощи нередко рекомендуют есть вместе с кожурой — именно в ней содержится больше всего полезных веществ. Так, яблоки, груши и персики лучше употреблять без очистки, а в овощах наибольшее количество фитохимических соединений сконцентрировано во внешних листьях и краевых слоях.
Кожура яблока содержит до 70 раз больше кверцетина, чем мякоть. В помидорах концентрация этого антиоксиданта в кожуре достигает 63 мг/кг, тогда как в мякоти — лишь 0,1 мг. Разница между содержанием фитохимических веществ в кожуре и мякоти может доходить до 100 %.
В кожуре и верхних слоях овощей содержатся витамины, минералы и клетчатка, поэтому важно выбирать свежие, зрелые и по возможности местные продукты.
Не всегда требуется полная очистка. Спаржу достаточно слегка обработать ножом, морковь, редис, кольраби и брокколи можно просто хорошо промыть. Пастернак и корни петрушки рекомендуется сначала почистить, а затем аккуратно срезать верхний слой. Во многих случаях тщательного мытья бывает вполне достаточно.
