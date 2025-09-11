Не выбрасывайте кожуру яблок и помидоров: в ней пользы в десятки раз больше, чем вы думаете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Фрукты и овощи нередко рекомендуют есть вместе с кожурой — именно в ней содержится больше всего полезных веществ. Так, яблоки, груши и персики лучше употреблять без очистки, а в овощах наибольшее количество фитохимических соединений сконцентрировано во внешних листьях и краевых слоях.

Рынок
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рынок

Ценные вещества в кожуре

Кожура яблока содержит до 70 раз больше кверцетина, чем мякоть. В помидорах концентрация этого антиоксиданта в кожуре достигает 63 мг/кг, тогда как в мякоти — лишь 0,1 мг. Разница между содержанием фитохимических веществ в кожуре и мякоти может доходить до 100 %.

Витамины и минералы

В кожуре и верхних слоях овощей содержатся витамины, минералы и клетчатка, поэтому важно выбирать свежие, зрелые и по возможности местные продукты.

Как правильно очищать

Не всегда требуется полная очистка. Спаржу достаточно слегка обработать ножом, морковь, редис, кольраби и брокколи можно просто хорошо промыть. Пастернак и корни петрушки рекомендуется сначала почистить, а затем аккуратно срезать верхний слой. Во многих случаях тщательного мытья бывает вполне достаточно.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
