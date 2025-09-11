Ни один повар не может обойтись без этих ягод

Ягоды ценятся поварами не только за яркий цвет и привлекательный вид, но и за богатый состав: витамины, минералы и клетчатку. Эти продукты требуют бережного обращения, чтобы сохранить вкус и пользу.
В тёплый сезон ягоды особенно ароматны и питательны. В них много витамина С и флавоноидов, а порция всего в 150 граммов содержит лишь около 50 килокалорий.
Одна порция клубники полностью покрывает дневную норму витамина С. Кроме того, она содержит железо, которое лучше усваивается благодаря высокому содержанию этого витамина. Интересно, что клубника имеет более 350 ароматических соединений.
Ежевика богата провитамином А и созревает с июля по октябрь. Малина содержит клетчатку, калий и железо — одна порция обеспечивает пятую часть суточной нормы клетчатки. Крыжовник варьируется по вкусу от кислого до сладкого и даёт организму витамин С и провитамин А.
Смородина выделяется высоким содержанием фруктовой кислоты и клетчатки, а в 100 г чёрной смородины — 177 мг витамина С. Черника богата клетчаткой, марганцем и витамином Е. Её культурные сорта дольше хранятся и имеют беловатый налёт на поверхности.
Лучше выбирать местные ягоды и мыть их быстро и аккуратно. Листья и стебли стоит убирать после мытья, чтобы сохранить сок и свежесть.
