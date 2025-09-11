Ни один повар не может обойтись без этих ягод

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Еда

Ягоды ценятся поварами не только за яркий цвет и привлекательный вид, но и за богатый состав: витамины, минералы и клетчатку. Эти продукты требуют бережного обращения, чтобы сохранить вкус и пользу.

Крыжовник и смородина
Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник и смородина

Летние ягоды

В тёплый сезон ягоды особенно ароматны и питательны. В них много витамина С и флавоноидов, а порция всего в 150 граммов содержит лишь около 50 килокалорий.

Клубника

Одна порция клубники полностью покрывает дневную норму витамина С. Кроме того, она содержит железо, которое лучше усваивается благодаря высокому содержанию этого витамина. Интересно, что клубника имеет более 350 ароматических соединений.

Ежевика, малина и крыжовник

Ежевика богата провитамином А и созревает с июля по октябрь. Малина содержит клетчатку, калий и железо — одна порция обеспечивает пятую часть суточной нормы клетчатки. Крыжовник варьируется по вкусу от кислого до сладкого и даёт организму витамин С и провитамин А.

Смородина и черника

Смородина выделяется высоким содержанием фруктовой кислоты и клетчатки, а в 100 г чёрной смородины — 177 мг витамина С. Черника богата клетчаткой, марганцем и витамином Е. Её культурные сорта дольше хранятся и имеют беловатый налёт на поверхности.

Советы по хранению

Лучше выбирать местные ягоды и мыть их быстро и аккуратно. Листья и стебли стоит убирать после мытья, чтобы сохранить сок и свежесть.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
