Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С грудью Анастасии Костенко случилась беда: жена Тарасова рассказала о роковых ошибках
Собака ждёт у двери, кошка у окна: что на самом деле чувствуют брошенные животные
Смерть в объятиях оказалась началом жизни для науки: мезолитическое открытие вскрывает прошлое
Пенсионные надбавки предлагают дать раньше: почему в Госдуме заговорили о 70 годах
Интернет пробил облака: бесплатный Wi-Fi будет работать на высоте 30 тысяч футов
Грязная вытяжка превращает обед в опасный эксперимент: чистка фильтра за 20 минут
Волчья стая выходит из леса — знак катастрофы в экосистеме
Карьерный поворот не туда: Ченнинг Татум рассказал о своей самой большой ошибке
Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной

Золотой напиток на зиму: облепиха с корицей творит чудеса с настроением и здоровьем

Еда

Облепиховый чай с корицей — это напиток, в котором сочетаются яркий вкус, пряный аромат и огромная польза для организма. Золотисто-оранжевые ягоды насыщены витаминами С и Е, бета-каротином, микроэлементами и ценными жирными кислотами. Такой чай поддерживает иммунитет, помогает при простудах, улучшает работу желудка и даже положительно влияет на состояние кожи и зрения.

Чай с облепихой и мятой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чай с облепихой и мятой

Почему стоит попробовать

Напиток обладает противовоспалительными свойствами и прекрасно согревает в холодное время года. А летом его можно подать охлаждённым — в этом случае он утоляет жажду и придаёт бодрости.

Подготовка облепихи

Если ягоды свежие, достаточно тщательно их промыть. Замороженные плоды перед использованием можно обдать горячей водой и слегка обсушить. Затем облепиху разминают толкушкой до состояния пюре или измельчают в блендере вместе с тростниковым сахаром.

Ароматные добавки

Чтобы вкус стал ещё насыщеннее, во френч-пресс к облепихе добавляют апельсиновую цедру и немного молотой корицы. Эти ингредиенты придают напитку лёгкий цитрусово-пряный оттенок и усиливают его полезные свойства.

Заваривание

Получившуюся смесь заливают кипятком и дают настояться 5-7 минут. Этого времени достаточно, чтобы чай приобрёл глубокий аромат и солнечный цвет. Перед подачей напиток можно слегка перемешать, а при желании — процедить.

Полезный запас на зиму

Если хочется наслаждаться вкусом облепихи круглый год, можно заранее приготовить концентрат: ягоды измельчают, протирают через сито и смешивают с сахаром. Оставшийся жмых заливают водой и снова отжимают. Полученный сироп прекрасно хранится в холодильнике и в любой момент превращается в ароматный чай.

Уточнения

Облепи́ха крушинови́дная или круши́новая (лат. Hippóphaë rhamnóides) — двудомный кустарник или дерево, вид рода Облепиха (Hippophaë) семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Еда и рецепты
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Водород из глубин Земли может обнулить нефть и газ, открыв путь к новой эре энергетики
Наука и техника
Водород из глубин Земли может обнулить нефть и газ, открыв путь к новой эре энергетики
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Последние материалы
Волчья стая выходит из леса — знак катастрофы в экосистеме
Карьерный поворот не туда: Ченнинг Татум рассказал о своей самой большой ошибке
Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной
Больше, чем просто блеск: как геополитическая напряжённость и спады в экономике толкают золото вверх
Тёмные отметины на лбу и скулах: сигнал, который кожа подаёт после каникул
Брюс Дикинсон готовится к новому вызову: фронтмену Iron Maiden доверили спеть главную песню США
Золотой напиток на зиму: облепиха с корицей творит чудеса с настроением и здоровьем
Не используйте навоз — попробуйте перегной или компост, и вкус картофеля станет идеальным
Звёздные соленья и джемы: эти четыре знаменитости покорили мир своими домашними заготовками
Сколько калорий на самом деле сжигает мозг — ответ ломает привычные стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.