Золотой напиток на зиму: облепиха с корицей творит чудеса с настроением и здоровьем

Облепиховый чай с корицей — это напиток, в котором сочетаются яркий вкус, пряный аромат и огромная польза для организма. Золотисто-оранжевые ягоды насыщены витаминами С и Е, бета-каротином, микроэлементами и ценными жирными кислотами. Такой чай поддерживает иммунитет, помогает при простудах, улучшает работу желудка и даже положительно влияет на состояние кожи и зрения.

Почему стоит попробовать

Напиток обладает противовоспалительными свойствами и прекрасно согревает в холодное время года. А летом его можно подать охлаждённым — в этом случае он утоляет жажду и придаёт бодрости.

Подготовка облепихи

Если ягоды свежие, достаточно тщательно их промыть. Замороженные плоды перед использованием можно обдать горячей водой и слегка обсушить. Затем облепиху разминают толкушкой до состояния пюре или измельчают в блендере вместе с тростниковым сахаром.

Ароматные добавки

Чтобы вкус стал ещё насыщеннее, во френч-пресс к облепихе добавляют апельсиновую цедру и немного молотой корицы. Эти ингредиенты придают напитку лёгкий цитрусово-пряный оттенок и усиливают его полезные свойства.

Заваривание

Получившуюся смесь заливают кипятком и дают настояться 5-7 минут. Этого времени достаточно, чтобы чай приобрёл глубокий аромат и солнечный цвет. Перед подачей напиток можно слегка перемешать, а при желании — процедить.

Полезный запас на зиму

Если хочется наслаждаться вкусом облепихи круглый год, можно заранее приготовить концентрат: ягоды измельчают, протирают через сито и смешивают с сахаром. Оставшийся жмых заливают водой и снова отжимают. Полученный сироп прекрасно хранится в холодильнике и в любой момент превращается в ароматный чай.

Уточнения

Облепи́ха крушинови́дная или круши́новая (лат. Hippóphaë rhamnóides) — двудомный кустарник или дерево, вид рода Облепиха (Hippophaë) семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

