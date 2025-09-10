Варенье, которое не растечётся: секрет, который спасает сладкие заготовки от провала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Сливовый джем с желатином — это интересный вариант домашней заготовки, который удивит и вкусом, и текстурой. Получается он густым, с ярким сливовым ароматом и лёгкой кислинкой лимона. Такой рецепт подходит тем, кто хочет поэкспериментировать на кухне и при этом получить достойный результат.

Сливовый джем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сливовый джем

Почему стоит добавить желатин

Желатин — простой и доступный загуститель. Он помогает добиться плотной, "ложечной" консистенции, благодаря которой джем не растекается, а выглядит аппетитно. Правда, хранить такие заготовки лучше в холодильнике, но для многих это не проблема — там часто держат и традиционные варенья.

Подготовка банок

Перед началом готовки уделите внимание стерилизации. Чистые пол-литровые банки можно обработать в микроволновке, наполнив их водой наполовину, а крышки прокипятить около 15 минут. Это позволит сохранить джем свежим дольше.

Работа со сливами

Плоды нужно тщательно перебрать: выбросить повреждённые или червивые, удалить косточки и нарезать мякоть. Нарезанные сливы пересыпают половиной сахара и оставляют на пару часов — за это время они выделяют сок и становятся мягче.

Варка джема

  1. Замочите желатин в 100 мл холодной воды на 15 минут.

  2. Сливы вместе с сахаром отправьте на слабый огонь, разминая ложкой.

  3. Добавьте оставшийся сахар и лимонный сок.

  4. Варите смесь около 30-40 минут, пока температура не достигнет 102 °C.

Завершающий этап

Слегка остывшую массу соединяют с набухшим желатином и тщательно размешивают до полного растворения. Готовый джем разливают по сухим стерилизованным банкам и закрывают крышками.

После остывания банки убирают в холодильник — там они сохранятся в идеальном виде.

Уточнения

Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов у русских, украинцев, белорусов, болгар, греков, народов Закавказья и Ближнего Востока.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
