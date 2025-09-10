Готовим пасту, которая выглядит дорого, но стоит копейки: рецепт с лисичками и сливками

Фетучини с лисичками — это блюдо, которое всегда выглядит изысканно, но готовится довольно просто. Нежная паста в сочетании с лесными грибами и сливочным соусом превращается в настоящий ресторанный ужин у вас дома.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фетучини с лисичками

Что понадобится

Для четырёх порций возьмите 300 г пасты фетучини и столько же свежих лисичек. Дополнительно понадобятся одна средняя луковица, три зубчика чеснока, 1,5 стакана сливок 10% жирности, три столовые ложки сливочного масла, столовая ложка крахмала, 30 г твёрдого сыра, соль и свежемолотый чёрный перец.

Подготовка продуктов

Сначала промойте грибы и залейте их горячей водой на семь минут — так уйдёт возможная горчинка. Затем обсушите лисички на полотенце. Лук нарежьте мелкими кубиками, а чеснок — крупными кусочками.

Процесс приготовления

Отварите пасту до состояния аль денте — чуть меньше времени, чем указано на упаковке. Пока она варится, разогрейте сковороду со сливочным маслом. Бросьте туда чеснок, обжарьте его буквально полминуты и уберите. Масло впитает аромат, а чеснок больше не понадобится.

На освободившееся место положите лисички и обжарьте их пару минут. Затем добавьте лук и готовьте ещё около семи минут, пока он не станет мягким и золотистым. Посолите и поперчите.

В отдельной ёмкости разведите крахмал в сливках, тщательно перемешайте, чтобы не образовались комки. Влейте эту смесь к грибам и дождитесь, пока соус загустеет.

Теперь переложите в сковороду фетучини и прогрейте всё вместе ещё три минуты, чтобы паста впитала сливочно-грибной вкус.

Подача

Разложите пасту по тарелкам, полейте щедрой порцией соуса и натрите сверху немного сыра. Получится насыщенное, ароматное и очень сытное блюдо, которое одинаково хорошо подойдёт и для семейного ужина, и для романтического вечера.