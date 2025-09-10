Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец страданиям: дизайнеры придумали каблук, на котором можно проходить весь день
Тайны Почаевской Лавры: почему Иов стал символом веры и стойкости
Премьера фильма, где Джуд Лоу сыграл молодого Путина — ожидания и реальность
Огурцы попёрли, как на стероидах: и всё из-за травы, которую обычно выкидывают
Туристов штрафуют за селфи и чемоданы: в каких странах действуют абсурдные законы
Ничего экзотического: один завтрак возвращает мужскую силу — продукт, который есть в каждом доме
Невидимые убийцы под одеялом: чем опасны пылевые клещи для детей и взрослых
Река, которой не должно было быть: почему Чёрное золото сменилось водой
Не тонко намекнул: Садальский известным стихотворением прокомментировал ссору с Васильевой

Омлет, который готовится сам: просто смешайте всё в форме и забудьте про него на полчаса

2:32
Еда

Осенний вечер, лёгкая прохлада, прогулка на свежем воздухе — и вот уже аппетит разыгрался. Что может быть лучше, чем вернуться домой и поужинать горячим пышным омлетом, таким, каким угощали нас в детском саду? Тот самый высокий, с румяной корочкой и нежным вкусом, знакомым с детства.

Омлет
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Секрет пышного омлета

Многие думают, что для пышности омлета обязательно нужна мука, но это не так. В классическом варианте используется только три ингредиента: яйца, молоко и соль. Поварская хитрость заключалась в том, что яйца не взбивали, а просто аккуратно перемешивали с молоком.

Для омлета на семью берут 5 яиц и неполный стакан молока. Форму для запекания тщательно смазывают сливочным маслом, выливают смесь и отправляют в духовку, разогретую до 200 градусов.

Главное условие — не открывать дверцу духовки ни в процессе, ни хотя бы 20 минут после готовности. Именно это позволяет сохранить высоту и нежную структуру.

Французские традиции

Французы тоже знают толк в омлетах. В их кулинарии существует масса вариаций: с грибами и сыром, с овощами, с сухариками или даже кусочками колбасы. Яйца в этом случае взбивают, выливают на горячую сковороду, а в процессе приготовления в центр кладут выбранную начинку.

Затем омлет красиво складывают пополам и подают на завтрак. Секрет французского омлета в том, что он получается лёгким, но одновременно сытным, а разнообразие начинок позволяет каждый раз создавать новый вкус.

Разные способы приготовления

Пышный омлет можно готовить не только в духовке. В пароварке он получится особенно нежным и диетическим. На сковороде — ароматным, с лёгкой поджаристой корочкой.

Главное в любом варианте — готовить с любовью и желанием порадовать близких. Ведь еда впитывает настроение повара и словно переносит его на тех, кто садится за стол.

Омлет как символ уюта

Омлет — простое блюдо, но в нём кроется настоящая магия. Его аромат возвращает нас в детство, создаёт атмосферу домашнего тепла и заботы. Приготовленный с хорошим настроением, он становится не просто ужином или завтраком, а настоящим символом уюта и семейного счастья.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой. Эти компоненты взбиваются вместе с яйцами и жидкостью до тепловой обработки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Авто
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Река, которой не должно было быть: почему Чёрное золото сменилось водой
Невидимые убийцы под одеялом: чем опасны пылевые клещи для детей и взрослых
Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей
Не тонко намекнул: Садальский известным стихотворением прокомментировал ссору с Васильевой
Напольные покрытия без прикрас: неоспоримые плюсы и коварные минусы популярных материалов
Южное солнце улыбается, а в глубине тлеет смерть: чем опасно Чёрное море
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Жизнь во Вселенной уже не кажется фантастикой: найден первый реальный след
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Казачий бакалавриат готовит новое поколение чиновников, журналистов и педагогов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.