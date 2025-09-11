Виноградный бум: готовим сок на зиму с помощью паровой соковыжималки — не останется ни капли

Виноградный сок — это не только прекрасная альтернатива вину, но и возможность сохранить вкус лета в бутылке. С помощью паровой соковыжималки вы можете приготовить натуральный напиток без консервантов, который оценят и дети, и взрослые.
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виноградный сок
Ингредиенты и оборудование
5-7 кг свежего винограда (подойдет любой сорт)
Вода (для нижней кастрюли)
Стеклянные бутылки или банки с закручивающимися крышками
Паровая соковыжималка (3-х уровневая конструкция)
Пошаговый рецепт
1. Подготовка винограда:
Отделите ягоды от гроздей (можно оставить несколько веточек для обогащения вкуса).
Тщательно промойте под проточной водой.
Дайте стечь лишней жидкости.
2. Сборка конструкции:
Наполните нижнюю кастрюлю водой на 2/3.
Установите средний ярус для сбора сока.
Разместите верхнюю перфорированную корзину и заполните её виноградом.
3. Процесс экстракции:
Включите нагрев на среднюю мощность.
Пар будет постепенно разрушать клетки винограда.
Сок начнет стекать в средний отсек через 20-30 минут.
Следите за уровнем через прозрачную трубку.
4. Разлив и консервация:
Постепенно разливайте горячий сок по стерилизованным бутылкам.
Немедленно закручивайте крышки (система "клик-клик").
Для дополнительной пастеризации прокипятите закрытые бутылки 10-15 минут.
Особенности метода
Первые порции сока будут светлее и слаще.
Последующие выжимки дают более насыщенный цвет и терпкость.
Не требует добавления сахара.
Сохраняет минералы и полифенолы.
Практические советы
Используйте разноцветные сорта винограда для сложного вкуса.
Стерилизуйте бутылки в духовке при 120°C 15 минут.
Храните в прохладном темном месте до 1 года.
Подавайте охлажденным или разбавленным минеральной водой.
Этот натуральный напиток станет прекрасной основой для коктейлей, десертов или просто полезным освежающим напитком, пишет boscodiogigia.it. Приятный бонус — во время приготовления ваш дом наполнится восхитительным ароматом свежего винограда!