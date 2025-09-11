Виноградный бум: готовим сок на зиму с помощью паровой соковыжималки — не останется ни капли

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Виноградный сок — это не только прекрасная альтернатива вину, но и возможность сохранить вкус лета в бутылке. С помощью паровой соковыжималки вы можете приготовить натуральный напиток без консервантов, который оценят и дети, и взрослые.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виноградный сок

Ингредиенты и оборудование

5-7 кг свежего винограда (подойдет любой сорт)

Вода (для нижней кастрюли)

Стеклянные бутылки или банки с закручивающимися крышками

Паровая соковыжималка (3-х уровневая конструкция)

Пошаговый рецепт

1. Подготовка винограда:

Отделите ягоды от гроздей (можно оставить несколько веточек для обогащения вкуса). Тщательно промойте под проточной водой. Дайте стечь лишней жидкости.

2. Сборка конструкции:

Наполните нижнюю кастрюлю водой на 2/3. Установите средний ярус для сбора сока. Разместите верхнюю перфорированную корзину и заполните её виноградом.

3. Процесс экстракции:

Включите нагрев на среднюю мощность. Пар будет постепенно разрушать клетки винограда. Сок начнет стекать в средний отсек через 20-30 минут. Следите за уровнем через прозрачную трубку.

4. Разлив и консервация:

Постепенно разливайте горячий сок по стерилизованным бутылкам. Немедленно закручивайте крышки (система "клик-клик"). Для дополнительной пастеризации прокипятите закрытые бутылки 10-15 минут.

Особенности метода

Первые порции сока будут светлее и слаще.

Последующие выжимки дают более насыщенный цвет и терпкость.

Не требует добавления сахара.

Сохраняет минералы и полифенолы.

Практические советы

Используйте разноцветные сорта винограда для сложного вкуса.

Стерилизуйте бутылки в духовке при 120°C 15 минут.

Храните в прохладном темном месте до 1 года.

Подавайте охлажденным или разбавленным минеральной водой.

Этот натуральный напиток станет прекрасной основой для коктейлей, десертов или просто полезным освежающим напитком, пишет boscodiogigia.it. Приятный бонус — во время приготовления ваш дом наполнится восхитительным ароматом свежего винограда!

Уточнения

Виноградный сок — сок, изготовленный из ягод винограда.

