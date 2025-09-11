Виноградный бум: готовим сок на зиму с помощью паровой соковыжималки — не останется ни капли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Виноградный сок — это не только прекрасная альтернатива вину, но и возможность сохранить вкус лета в бутылке. С помощью паровой соковыжималки вы можете приготовить натуральный напиток без консервантов, который оценят и дети, и взрослые.

Виноградный сок
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виноградный сок

Ингредиенты и оборудование

  • 5-7 кг свежего винограда (подойдет любой сорт)
  • Вода (для нижней кастрюли)
  • Стеклянные бутылки или банки с закручивающимися крышками
  • Паровая соковыжималка (3-х уровневая конструкция)

Пошаговый рецепт

1. Подготовка винограда:

  1. Отделите ягоды от гроздей (можно оставить несколько веточек для обогащения вкуса).
  2. Тщательно промойте под проточной водой.
  3. Дайте стечь лишней жидкости.

2. Сборка конструкции:

  1. Наполните нижнюю кастрюлю водой на 2/3.
  2. Установите средний ярус для сбора сока.
  3. Разместите верхнюю перфорированную корзину и заполните её виноградом.

3. Процесс экстракции:

  1. Включите нагрев на среднюю мощность.
  2. Пар будет постепенно разрушать клетки винограда.
  3. Сок начнет стекать в средний отсек через 20-30 минут.
  4. Следите за уровнем через прозрачную трубку.

4. Разлив и консервация:

  1. Постепенно разливайте горячий сок по стерилизованным бутылкам.
  2. Немедленно закручивайте крышки (система "клик-клик").
  3. Для дополнительной пастеризации прокипятите закрытые бутылки 10-15 минут.

Особенности метода

  • Первые порции сока будут светлее и слаще.
  • Последующие выжимки дают более насыщенный цвет и терпкость.
  • Не требует добавления сахара.
  • Сохраняет минералы и полифенолы.

Практические советы

  • Используйте разноцветные сорта винограда для сложного вкуса.
  • Стерилизуйте бутылки в духовке при 120°C 15 минут.
  • Храните в прохладном темном месте до 1 года.
  • Подавайте охлажденным или разбавленным минеральной водой.

Этот натуральный напиток станет прекрасной основой для коктейлей, десертов или просто полезным освежающим напитком, пишет boscodiogigia.it. Приятный бонус — во время приготовления ваш дом наполнится восхитительным ароматом свежего винограда!

Уточнения

Виноградный сок — сок, изготовленный из ягод винограда. 

