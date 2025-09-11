Экономия и вкус: кофейная гуща превращается в нежное кремовое мороженое — рецепт вас удивит

Еда

Этот рецепт предлагает нестандартный способ использовать кофейную гущу, придавая домашнему мороженому насыщенный кофейный аромат и нежную текстуру. Натуральный продукт получается экономичным и экологичным.

Ключевые особенности рецепта

Использование переработанного продукта (кофейной гущи)

Насыщенный кофейный вкус без искусственных ароматизаторов

Нежная кремовая текстура

Классическая технология приготовления заварного крема

Ингредиенты

2 стакана цельного молока

1 стакан жирных сливок (33%)

1 чашка свежей кофейной гущи

4 крупных яичных желтка

2/3 стакана коричневого сахара

1,5 ч. л. ванильного экстракта

Пошаговое приготовление

Нагрейте молоко со сливками до горячего состояния (около 5 минут). Снимите с огня, добавьте кофейную гущу. Настаивайте под крышкой 20 минут. Процедите через мелкое сито с кофейным фильтром. Взбейте желтки с сахаром и ванилью до светлой массы. Тонкой струйкой влейте кофейное молоко, постоянно помешивая. Варите на медленном огне до загустения (82°C). Немедленно процедите через сито Охладите основу полностью (не менее 3 часов). Взбейте в мороженице до консистенции мягкого мороженого. Дозаморозьте в контейнере 1 час перед подачей.

Советы для идеального результата

Используйте свежую кофейную гущу (не старше суток).

Контролируйте температуру термометром — не допускайте кипения.

Для более интенсивного вкуса увеличьте время настаивания до 30 минут.

Подавайте с карамельным соусом или тёмным шоколадом.

Хранение: До 1 недели в морозильнике. Перед подачей дайте постоять 30 минут при комнатной температуре для идеальной консистенции, рекомендует eatingwell.com.

Этот рецепт демонстрирует, как обычные отходы можно превратить в изысканный десерт с глубоким кофейным ароматом и бархатистой текстурой классического заварного мороженого.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

