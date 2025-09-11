Экономия и вкус: кофейная гуща превращается в нежное кремовое мороженое — рецепт вас удивит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Этот рецепт предлагает нестандартный способ использовать кофейную гущу, придавая домашнему мороженому насыщенный кофейный аромат и нежную текстуру. Натуральный продукт получается экономичным и экологичным.

Кофейное мороженое
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофейное мороженое

Ключевые особенности рецепта

  • Использование переработанного продукта (кофейной гущи)
  • Насыщенный кофейный вкус без искусственных ароматизаторов
  • Нежная кремовая текстура
  • Классическая технология приготовления заварного крема

Ингредиенты

  • 2 стакана цельного молока
  • 1 стакан жирных сливок (33%)
  • 1 чашка свежей кофейной гущи
  • 4 крупных яичных желтка
  • 2/3 стакана коричневого сахара
  • 1,5 ч. л. ванильного экстракта

Пошаговое приготовление

  1. Нагрейте молоко со сливками до горячего состояния (около 5 минут).
  2. Снимите с огня, добавьте кофейную гущу. Настаивайте под крышкой 20 минут. Процедите через мелкое сито с кофейным фильтром.
  3. Взбейте желтки с сахаром и ванилью до светлой массы.
  4. Тонкой струйкой влейте кофейное молоко, постоянно помешивая.
  5. Варите на медленном огне до загустения (82°C). Немедленно процедите через сито
  6. Охладите основу полностью (не менее 3 часов).
  7. Взбейте в мороженице до консистенции мягкого мороженого.
  8. Дозаморозьте в контейнере 1 час перед подачей.

Советы для идеального результата

  • Используйте свежую кофейную гущу (не старше суток).
  • Контролируйте температуру термометром — не допускайте кипения.
  • Для более интенсивного вкуса увеличьте время настаивания до 30 минут.
  • Подавайте с карамельным соусом или тёмным шоколадом.

Хранение: До 1 недели в морозильнике. Перед подачей дайте постоять 30 минут при комнатной температуре для идеальной консистенции, рекомендует eatingwell.com.

Этот рецепт демонстрирует, как обычные отходы можно превратить в изысканный десерт с глубоким кофейным ароматом и бархатистой текстурой классического заварного мороженого.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
