Этот секретный ингредиент превратит обычные бананы в шоколадно-клубничный десерт мечты

Этот восхитительный шоколадно-клубничный крем Nice Cream — идеальный десерт без молочных продуктов, лактозы и добавленного сахара. Всего четыре простых ингредиента создают гармоничный вкус, где спелый банан естественным образом подслащивает композицию, а щепотка морской соли подчеркивает шоколадные и ягодные ноты.

Фото: freepik.com by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный крем с клубникой

Ключевые особенности крема

Полностью растительный состав

Без рафинированного сахара

Богат антиоксидантами из клубники и какао

Подходит для веганов и людей с непереносимостью лактозы

Советы для идеальной текстуры

Используйте очень спелые бананы с коричневыми пятнами на кожуре — они слаще и кремообразнее.

Обязательно замораживайте бананы предварительно — это основа структуры.

Дайте крему немного постоять при комнатной температуре перед подачей, если он слишком твердый.

Ингредиенты

2 стакана свежей клубники (плюс немного для украшения)

3 спелых банана среднего размера (заранее нарезать и заморозить)

2 ст. л. несладкого миндального молока

¼ стакана несладкого какао-порошка

Морская соль для подачи (по желанию)

Приготовление

Клубничное пюре: Разомните клубнику вилкой, оставив небольшие кусочки. Откиньте на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость. Основная масса: В комбайне взбейте замороженные бананы, какао и миндальное молоко до гладкой кремообразной консистенции (3-4 минуты). Соединение: Аккуратно смешайте шоколадно-банановую массу с подготовленной клубникой. Заморозка: Переложите в герметичный контейнер и заморозьте на 4-12 часов. Подача: Украсьте свежей клубникой и щепоткой морской соли. Хранение: До 1 месяца в морозильной камере в плотно закрытом контейнере, пишет eatingwell.com.

Этот десерт доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным — кремовая текстура, насыщенный шоколадный вкус и свежая клубничная кислинка создают совершенное сочетание без каких-либо компромиссов во вкусе!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

