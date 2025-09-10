Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защита цвета: лайфхаки для тех, кто не хочет терять пигмент после первого мытья
Полосатая миграция: Джерси оказался в эпицентре нашествия азиатских шершней
Шаман разбил сердца поклонников: концерт в Сочи отменён — вот почему это произошло
Врачи называют их молодильной тарелкой: 9 продуктов, которые отодвигают старость у женщин
Туман превращает дорогу в рулетку: как правильно действовать за рулём, чтобы не оказаться в аварии
Природный декор сделанный своими руками: удивительные идеи из гибких веток
Тело против гравитации: варианты подтягиваний, о которых молчат в зале
Спасает кожу и кораллы одновременно: создан солнцезащитный крем, который ломает привычные стереотипы
Гурийская капуста со свеклой: закуска, без которой не садятся за стол в горах

Этот секретный ингредиент превратит обычные бананы в шоколадно-клубничный десерт мечты

2:14
Еда

Этот восхитительный шоколадно-клубничный крем Nice Cream — идеальный десерт без молочных продуктов, лактозы и добавленного сахара. Всего четыре простых ингредиента создают гармоничный вкус, где спелый банан естественным образом подслащивает композицию, а щепотка морской соли подчеркивает шоколадные и ягодные ноты.

Шоколадный крем с клубникой
Фото: freepik.com by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный крем с клубникой

Ключевые особенности крема

  • Полностью растительный состав
  • Без рафинированного сахара
  • Богат антиоксидантами из клубники и какао
  • Подходит для веганов и людей с непереносимостью лактозы

Советы для идеальной текстуры

  • Используйте очень спелые бананы с коричневыми пятнами на кожуре — они слаще и кремообразнее.
  • Обязательно замораживайте бананы предварительно — это основа структуры.
  • Дайте крему немного постоять при комнатной температуре перед подачей, если он слишком твердый.

Ингредиенты

  • 2 стакана свежей клубники (плюс немного для украшения)
  • 3 спелых банана среднего размера (заранее нарезать и заморозить)
  • 2 ст. л. несладкого миндального молока
  • &frac14 стакана несладкого какао-порошка
  • Морская соль для подачи (по желанию)

Приготовление

  1. Клубничное пюре: Разомните клубнику вилкой, оставив небольшие кусочки. Откиньте на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость.
  2. Основная масса: В комбайне взбейте замороженные бананы, какао и миндальное молоко до гладкой кремообразной консистенции (3-4 минуты).
  3. Соединение: Аккуратно смешайте шоколадно-банановую массу с подготовленной клубникой.
  4. Заморозка: Переложите в герметичный контейнер и заморозьте на 4-12 часов.
  5. Подача: Украсьте свежей клубникой и щепоткой морской соли.
  6. Хранение: До 1 месяца в морозильной камере в плотно закрытом контейнере, пишет eatingwell.com.

Этот десерт доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным — кремовая текстура, насыщенный шоколадный вкус и свежая клубничная кислинка создают совершенное сочетание без каких-либо компромиссов во вкусе!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Популярное
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел

Многие садоводы уверены, что серная шашка — лучший способ обеззаразить теплицу. Но есть один нюанс, о котором забывают даже опытные дачники.

Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Защита цвета: лайфхаки для тех, кто не хочет терять пигмент после первого мытья
Полосатая миграция: Джерси оказался в эпицентре нашествия азиатских шершней
Крупнейший нефтепереработчик Индии отказался от нефти из США
Шаман разбил сердца поклонников: концерт в Сочи отменён — вот почему это произошло
Врачи называют их молодильной тарелкой: 9 продуктов, которые отодвигают старость у женщин
Туман превращает дорогу в рулетку: как правильно действовать за рулём, чтобы не оказаться в аварии
Этот секретный ингредиент превратит обычные бананы в шоколадно-клубничный десерт мечты
Природный декор сделанный своими руками: удивительные идеи из гибких веток
Тело против гравитации: варианты подтягиваний, о которых молчат в зале
Спасает кожу и кораллы одновременно: создан солнцезащитный крем, который ломает привычные стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.