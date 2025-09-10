Этот секретный ингредиент превратит обычные бананы в шоколадно-клубничный десерт мечты

Этот восхитительный шоколадно-клубничный крем Nice Cream — идеальный десерт без молочных продуктов, лактозы и добавленного сахара. Всего четыре простых ингредиента создают гармоничный вкус, где спелый банан естественным образом подслащивает композицию, а щепотка морской соли подчеркивает шоколадные и ягодные ноты.
Фото: freepik.com by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный крем с клубникой
Ключевые особенности крема
Полностью растительный состав
Без рафинированного сахара
Богат антиоксидантами из клубники и какао
Подходит для веганов и людей с непереносимостью лактозы
Советы для идеальной текстуры
Используйте очень спелые бананы с коричневыми пятнами на кожуре — они слаще и кремообразнее.
Обязательно замораживайте бананы предварительно — это основа структуры.
Дайте крему немного постоять при комнатной температуре перед подачей, если он слишком твердый.
Ингредиенты
2 стакана свежей клубники (плюс немного для украшения)
3 спелых банана среднего размера (заранее нарезать и заморозить)
2 ст. л. несладкого миндального молока
¼ стакана несладкого какао-порошка
Морская соль для подачи (по желанию)
Приготовление
Клубничное пюре: Разомните клубнику вилкой, оставив небольшие кусочки. Откиньте на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость.
Основная масса: В комбайне взбейте замороженные бананы, какао и миндальное молоко до гладкой кремообразной консистенции (3-4 минуты).
Соединение: Аккуратно смешайте шоколадно-банановую массу с подготовленной клубникой.
Заморозка: Переложите в герметичный контейнер и заморозьте на 4-12 часов.
Подача: Украсьте свежей клубникой и щепоткой морской соли.
Хранение: До 1 месяца в морозильной камере в плотно закрытом контейнере, пишет eatingwell.com.
Этот десерт доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным — кремовая текстура, насыщенный шоколадный вкус и свежая клубничная кислинка создают совершенное сочетание без каких-либо компромиссов во вкусе!
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.