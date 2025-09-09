Весь секрет в начинке: фаршированные шампиньоны, которые вы будете готовить снова и снова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тщательно вымойте грибы, затем отрежьте конец стебля толщиной около 2 мм. Затем отделите плодоножки. Используя чайную ложку, аккуратно удалите пластинки и выдолбите шляпку гриба ещё немного. Шляпки грибов прибереги на потом. Стебель, пластинки и кусочки грибов от выемки нарезать ножом небольшими кубиками. Мелко нарежьте лук кубиками.

Запечённые фаршированные грибы
Фото: commons.wikimedia.org by Alexa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённые фаршированные грибы

Разогрейте оливковое масло на сковороде до горячего состояния. Обжарьте лук в масле, пока он не станет коричневатым, затем добавьте кусочки грибов (только не шляпки грибов!). Быстро обжарьте грибы, затем добавьте сливочный сыр, перемешайте, растопите на слабом огне и доведите до кипения. Дайте массе немного остыть, затем смешайте в ней зелень, приправьте солью, перцем и, при необходимости, сбрызните лимонным соком по вкусу. Используя чайную ложку, аккуратно влейте полученную массу в шляпки грибов.

Фаршированные грибы лучше всего выкладывать на гриль в алюминиевую форму для гриля или ставить под гриль в духовку, пока начинка не станет коричневатой, а гриб не станет мягким.

Отлично подходит для фуршетов, для вегетарианцев в качестве заменителя мяса на гриле или в качестве вкусного блюда с рисом и салатом!

Общее время приготовления: 45 мин.

Энергетическая ценность: 82 ккал

Ингредиенты на 8 порций

  • 8 крупных шампиньонов, которые хорошо сочетаются с маленькими, но тогда вам просто нужно взять чуть больше
  • Крупный репчатый лук — 1
  • Оливковое масло — 1 ч. л.
  • Творожный сыр — 200 г
  • Нарезанные травы (свежие или замороженные, например, базилик, орегано, тимьян, зелёный лук, петрушка) — 1 ст. л.
  • Соль и перец
  • Можно добавить свежий лимонный сок
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
