5 минут — и готово: рецепт теста на пиве, который покорит даже опытных кулинаров

Смешайте все ингредиенты и вымешивайте не менее 5 минут. Оставьте на 30 минут.

Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булочки

Отрежьте примерно 15 кусочков теста и придайте им любую желаемую форму или раскатайте в 4 лепёшки. Оставьте подниматься ещё на 20 минут или пока кусочки не увеличатся в объёме (примерно на 50%).

Обваляйте кусочки теста или лепёшки в муке (при желании смажьте оливковым маслом) и медленно обжарьте на гриле (установите решётку на верхний или средний уровень), часто переворачивая.

Внимание

В зависимости от температуры гриля булочки или лепёшки могут довольно быстро подгореть, поэтому будьте внимательны.

Вариант

Добавьте в тесто обжаренный лук или чеснок; также хорошо подойдёт нарезанный перец чили.

Общее время приготовления: 1 час 20 минут

Ингредиенты на 2 порции