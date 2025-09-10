5 минут — и готово: рецепт теста на пиве, который покорит даже опытных кулинаров

Смешайте все ингредиенты и вымешивайте не менее 5 минут. Оставьте на 30 минут.
Отрежьте примерно 15 кусочков теста и придайте им любую желаемую форму или раскатайте в 4 лепёшки. Оставьте подниматься ещё на 20 минут или пока кусочки не увеличатся в объёме (примерно на 50%).
Обваляйте кусочки теста или лепёшки в муке (при желании смажьте оливковым маслом) и медленно обжарьте на гриле (установите решётку на верхний или средний уровень), часто переворачивая.
В зависимости от температуры гриля булочки или лепёшки могут довольно быстро подгореть, поэтому будьте внимательны.
Добавьте в тесто обжаренный лук или чеснок; также хорошо подойдёт нарезанный перец чили.
Общее время приготовления: 1 час 20 минут
