Анна Калинская назвала короля флирта в теннисном мире
Три шага перед ремонтом, которые экономят месяцы нервов и денег
Казахский боксёр, проигравший на чемпионате мира, вышел из себя: шокирующее заявление
Два нокаута за вечер: как казахстанские боксеры сокрушили соперников и гарантировали медали ЧМ
Экстренный визит: Ксения Раппопорт вернулась в Россию из-за ареста дочери
Первая медаль впервые с 2019 года досталась Болгарии на ЧМ по боксу: кто принёс победу
Настоящая Турция скрыта от толп — вот куда едут те, кто ищет тишину и вдохновение
Бразильские волейболистки пережили вторжение в отель в Непале — не знают, когда вернутся домой
Бывший судья Премьер-лиги Кут был уволен в прошлом году.

Овощные салаты удивят по-новому: такие неожиданные добавки делают блюдо полезнее

2:06
Еда

Овощные салаты — это лёгкий и полезный вариант блюда, который стоит включать в рацион на постоянной основе. Они являются доступным источником клетчатки, витаминов и микроэлементов. Но даже это простое и ценное блюдо можно сделать ещё полезнее и интереснее на вкус, если добавить несколько неожиданных ингредиентов.

Лёгкий салат с сыром фета и огурцом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лёгкий салат с сыром фета и огурцом

Кунжутное или тыквенное масло

Обычно для заправки салатов используют подсолнечное или оливковое масло. Но стоит попробовать и другие варианты: кунжутное или тыквенное. Эти масла богаты антиоксидантами, ненасыщенными жирными кислотами и витаминами. Они укрепляют иммунитет, поддерживают работу сердца и сосудов, а также придают блюду новый вкус с ореховыми и лёгкими пряными нотками.

Сок грейпфрута

Многие привыкли добавлять в салат заправку на основе лимонного сока. Но грейпфрут способен сделать вкус блюда более свежим и ярким. Его кисло-горьковатые оттенки добавят оригинальности, а богатый набор витаминов и органических кислот усилит пользу салата.

Семена чиа

Зимой и осенью особенно важно поддерживать организм дополнительными источниками энергии и питательных веществ. Семена чиа — один из лучших вариантов. Они содержат омега-3 жирные кислоты, белок и клетчатку. Добавив их в салат, можно сделать блюдо более питательным и придать ему лёгкую текстурную изюминку.

Сыр для разнообразия

Не каждый сыр одинаково подходит для овощных салатов. В качестве полезных добавок стоит обратить внимание на тофу, козий или творожный сыр. Эти продукты отличаются высоким содержанием белка и кальция, а также прекрасно сочетаются с овощами, делая салат более сытным и гармоничным.

Добавляя такие ингредиенты, можно не только разнообразить вкус привычных овощных салатов, но и заметно увеличить их пользу для здоровья.

Уточнения

Чиа белая - растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
