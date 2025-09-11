Овощные салаты удивят по-новому: такие неожиданные добавки делают блюдо полезнее

Овощные салаты — это лёгкий и полезный вариант блюда, который стоит включать в рацион на постоянной основе. Они являются доступным источником клетчатки, витаминов и микроэлементов. Но даже это простое и ценное блюдо можно сделать ещё полезнее и интереснее на вкус, если добавить несколько неожиданных ингредиентов.

Кунжутное или тыквенное масло

Обычно для заправки салатов используют подсолнечное или оливковое масло. Но стоит попробовать и другие варианты: кунжутное или тыквенное. Эти масла богаты антиоксидантами, ненасыщенными жирными кислотами и витаминами. Они укрепляют иммунитет, поддерживают работу сердца и сосудов, а также придают блюду новый вкус с ореховыми и лёгкими пряными нотками.

Сок грейпфрута

Многие привыкли добавлять в салат заправку на основе лимонного сока. Но грейпфрут способен сделать вкус блюда более свежим и ярким. Его кисло-горьковатые оттенки добавят оригинальности, а богатый набор витаминов и органических кислот усилит пользу салата.

Семена чиа

Зимой и осенью особенно важно поддерживать организм дополнительными источниками энергии и питательных веществ. Семена чиа — один из лучших вариантов. Они содержат омега-3 жирные кислоты, белок и клетчатку. Добавив их в салат, можно сделать блюдо более питательным и придать ему лёгкую текстурную изюминку.

Сыр для разнообразия

Не каждый сыр одинаково подходит для овощных салатов. В качестве полезных добавок стоит обратить внимание на тофу, козий или творожный сыр. Эти продукты отличаются высоким содержанием белка и кальция, а также прекрасно сочетаются с овощами, делая салат более сытным и гармоничным.

Добавляя такие ингредиенты, можно не только разнообразить вкус привычных овощных салатов, но и заметно увеличить их пользу для здоровья.

