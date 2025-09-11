Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Покупка форели для многих превращается в маленькую лотерею: хочется, чтобы внутри оказалась икра, но угадать это с первого взгляда не так просто. Однако есть несколько признаков, которые помогут увеличить шансы на удачную покупку.

Красная икра
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Когда лучше покупать форель

Форель готовится к нересту поздней осенью и ранней весной. Именно в этот период вероятность встретить самку с икрой наиболее высока. Поэтому оптимальное время для покупки — конец октября и ноябрь.

Как отличить самку от самца

Чтобы увеличить шансы, нужно выбрать именно самку, а её проще узнать по внешним признакам:

  1. вес не менее 2 кг — у крупных особей вероятность наличия икры выше;

  2. небольшая округлая голова;

  3. приплюснутый нос;

  4. прямая спинка;

  5. фигурный вырез на заднем плавнике;

  6. меньше зубов по сравнению с самцом.

У самцов часто заметен шип на нижней челюсти. Правда, некоторые продавцы его подпиливают, чтобы затруднить определение пола.

Проверка при покупке

Если форель продаётся охлаждённой, стоит прощупать живот рыбы. Надавите на область ближе к голове: если под пальцами ощущается небольшой пузырь, скорее всего, внутри есть икра.

Такие простые приёмы помогут покупателю повысить шансы на удачную покупку и получить не только вкусное мясо рыбы, но и ценный деликатес.

Форе́ль - общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
