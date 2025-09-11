Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём

Покупка форели для многих превращается в маленькую лотерею: хочется, чтобы внутри оказалась икра, но угадать это с первого взгляда не так просто. Однако есть несколько признаков, которые помогут увеличить шансы на удачную покупку.
Форель готовится к нересту поздней осенью и ранней весной. Именно в этот период вероятность встретить самку с икрой наиболее высока. Поэтому оптимальное время для покупки — конец октября и ноябрь.
Чтобы увеличить шансы, нужно выбрать именно самку, а её проще узнать по внешним признакам:
вес не менее 2 кг — у крупных особей вероятность наличия икры выше;
небольшая округлая голова;
приплюснутый нос;
прямая спинка;
фигурный вырез на заднем плавнике;
меньше зубов по сравнению с самцом.
У самцов часто заметен шип на нижней челюсти. Правда, некоторые продавцы его подпиливают, чтобы затруднить определение пола.
Если форель продаётся охлаждённой, стоит прощупать живот рыбы. Надавите на область ближе к голове: если под пальцами ощущается небольшой пузырь, скорее всего, внутри есть икра.
Такие простые приёмы помогут покупателю повысить шансы на удачную покупку и получить не только вкусное мясо рыбы, но и ценный деликатес.
Уточнения
Форе́ль - общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).
