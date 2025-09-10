Еда превращается в ловушку: привычка становится причиной разрушительных последствий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Подростковый возраст сам по себе является непростым периодом — организм меняется, формируется личность, появляются новые социальные и психологические вызовы. Одной из самых серьёзных проблем в это время становятся расстройства пищевого поведения, которые всё чаще диагностируются у подростков. Они затрагивают не только физическое, но и психическое здоровье, а при отсутствии своевременной помощи могут иметь тяжёлые последствия.

Шаурма
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаурма

Что такое расстройства пищевого поведения

По словам медицинского психолога областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова Марины Кобзевой, такие состояния представляют собой серьёзное нарушение привычек питания и восприятия собственного тела. Сюда относятся анорексия, булимия, компульсивное переедание и другие формы, которые сопровождаются физическими и психологическими проявлениями, сообщает ИА "Пенза-Пресс"

"Расстройство пищевого поведения — ненормальная модель питания. Психогенный поведенческий синдром угрожает серьезными психическими и соматическими осложнениями для организма. В запущенных случаях последствия приобретают необратимый характер", — отметила медицинский психолог Марина Кобзева.

К ранним симптомам специалисты относят резкие колебания веса, отказ от еды, чрезмерные тренировки, навязчивую озабоченность меню и внешностью, скрытые приёмы пищи, частые походы в ванную после еды, а также ухудшение концентрации и школьных результатов.

"К ранним признакам относятся резкое изменение веса, избегание пищи, интенсивные занятия спортом, навязчивые мысли о фигуре и меню, скрытые приемы пищи, бесконечная озабоченность весом, частые походы в ванную после еды, усталость, головные боли, проблемы с концентрацией и ухудшение школьной успеваемости", — подчеркнула Кобзева.

Почему разговор с подростком сложен

Даже заметив тревожные признаки, родителям бывает непросто обсудить проблему с ребёнком. Подростки, как правило, склонны отрицать наличие расстройства и воспринимают разговор о нём как вторжение в личное пространство. Поэтому взрослым важно выстроить доверительный диалог и дать понять: рядом есть поддержка, а не давление.

Психолог подчёркивает, что подростки в этот период сталкиваются с огромным социальным и эмоциональным прессингом. В таких условиях поведение родителей и их пример играют решающую роль.

Как поддержать ребёнка

Эксперты советуют взрослым демонстрировать уважительное отношение к собственному телу и формировать здоровые привычки. Постоянные жалобы на свой вес или негативные комментарии в адрес внешности могут только усугубить состояние подростка.

"Покажите подростку, что вы принимаете собственное тело. Не жалуйтесь на собственный вес и не называйте себя толстым. Объясните подростку, что нет "идеальных" людей. Обеспечьте дома множество вариантов здоровой пищи и расскажите о пользе физической активности для того, чтобы оставаться здоровым и сильным, а не для похудения. Хвалите подростка за его усилия. Поощряйте его или ее развивать таланты и интересы", — добавила Кобзева.

Таким образом, важнейшие шаги родителей — это:

  • личный пример здорового питания и активности;
  • поддержка и похвала усилий ребёнка;
  • создание дома атмосферы принятия и заботы.

Когда нужна помощь врача

Если есть подозрение на расстройство пищевого поведения, откладывать визит к врачу нельзя. На ранних стадиях шансы справиться с проблемой значительно выше.

Лечением занимается врач-психотерапевт: он разрабатывает терапевтический план, при необходимости назначает лекарства и направляет к диетологу. Такой комплексный подход помогает подростку сформировать здоровые привычки и справиться с психологическими трудностями.

Расстройства пищевого поведения у подростков требуют внимания и участия родителей. Чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов предотвратить тяжёлые осложнения и помочь ребёнку вернуться к полноценной жизни.

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
