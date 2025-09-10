Еда превращается в ловушку: привычка становится причиной разрушительных последствий

Подростковый возраст сам по себе является непростым периодом — организм меняется, формируется личность, появляются новые социальные и психологические вызовы. Одной из самых серьёзных проблем в это время становятся расстройства пищевого поведения, которые всё чаще диагностируются у подростков. Они затрагивают не только физическое, но и психическое здоровье, а при отсутствии своевременной помощи могут иметь тяжёлые последствия.

Что такое расстройства пищевого поведения

По словам медицинского психолога областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова Марины Кобзевой, такие состояния представляют собой серьёзное нарушение привычек питания и восприятия собственного тела. Сюда относятся анорексия, булимия, компульсивное переедание и другие формы, которые сопровождаются физическими и психологическими проявлениями, сообщает ИА "Пенза-Пресс"

"Расстройство пищевого поведения — ненормальная модель питания. Психогенный поведенческий синдром угрожает серьезными психическими и соматическими осложнениями для организма. В запущенных случаях последствия приобретают необратимый характер", — отметила медицинский психолог Марина Кобзева.

К ранним симптомам специалисты относят резкие колебания веса, отказ от еды, чрезмерные тренировки, навязчивую озабоченность меню и внешностью, скрытые приёмы пищи, частые походы в ванную после еды, а также ухудшение концентрации и школьных результатов.

"К ранним признакам относятся резкое изменение веса, избегание пищи, интенсивные занятия спортом, навязчивые мысли о фигуре и меню, скрытые приемы пищи, бесконечная озабоченность весом, частые походы в ванную после еды, усталость, головные боли, проблемы с концентрацией и ухудшение школьной успеваемости", — подчеркнула Кобзева.

Почему разговор с подростком сложен

Даже заметив тревожные признаки, родителям бывает непросто обсудить проблему с ребёнком. Подростки, как правило, склонны отрицать наличие расстройства и воспринимают разговор о нём как вторжение в личное пространство. Поэтому взрослым важно выстроить доверительный диалог и дать понять: рядом есть поддержка, а не давление.

Психолог подчёркивает, что подростки в этот период сталкиваются с огромным социальным и эмоциональным прессингом. В таких условиях поведение родителей и их пример играют решающую роль.

Как поддержать ребёнка

Эксперты советуют взрослым демонстрировать уважительное отношение к собственному телу и формировать здоровые привычки. Постоянные жалобы на свой вес или негативные комментарии в адрес внешности могут только усугубить состояние подростка.

"Покажите подростку, что вы принимаете собственное тело. Не жалуйтесь на собственный вес и не называйте себя толстым. Объясните подростку, что нет "идеальных" людей. Обеспечьте дома множество вариантов здоровой пищи и расскажите о пользе физической активности для того, чтобы оставаться здоровым и сильным, а не для похудения. Хвалите подростка за его усилия. Поощряйте его или ее развивать таланты и интересы", — добавила Кобзева.

Таким образом, важнейшие шаги родителей — это:

личный пример здорового питания и активности;

поддержка и похвала усилий ребёнка;

создание дома атмосферы принятия и заботы.

Когда нужна помощь врача

Если есть подозрение на расстройство пищевого поведения, откладывать визит к врачу нельзя. На ранних стадиях шансы справиться с проблемой значительно выше.

Лечением занимается врач-психотерапевт: он разрабатывает терапевтический план, при необходимости назначает лекарства и направляет к диетологу. Такой комплексный подход помогает подростку сформировать здоровые привычки и справиться с психологическими трудностями.

Расстройства пищевого поведения у подростков требуют внимания и участия родителей. Чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов предотвратить тяжёлые осложнения и помочь ребёнку вернуться к полноценной жизни.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

