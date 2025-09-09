Волшебство на сковороде: превращаем мясо в кляре в кулинарный шедевр за считанные минуты

Мясо в кляре — вкусное и сытное блюдо, которое понравится абсолютно всем. Можно подать его с гарниром, например, с приготовленным на пару рисом, салатом или овощами.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use мясо в кляре

Приготовление

Сначала очищаем мясо от жира и нарезаем его тонкими полосками. Обильно посыпаем солью и перцем. Укладываем полоски на тарелку. Для кляра в небольшой миске взбиваем 2 яйца, добавляем перец, сушёный чеснок, сметану и муку. Хорошо перемешиваем. Разогреваем масло на сковороде. Как только оно нагреется, обваливаем мясные полоски в кляре и добавляем на сковороду с маслом. Обжариваем до золотистой корочки. Как только мясо подрумянится, выкладываем его на бумажные салфетки, чтобы впиталось лишнее масло.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом. В русскоязычных странах «гарниром» принято называть дополнения к мясным или рыбным продуктам в виде круп, макаронных изделий, овощей или картофеля (жареного, отварного или в виде пюре).

