Волшебство на сковороде: превращаем мясо в кляре в кулинарный шедевр за считанные минуты

Мясо в кляре — вкусное и сытное блюдо, которое понравится абсолютно всем. Можно подать его с гарниром, например, с приготовленным на пару рисом, салатом или овощами.
Приготовление
Уточнения
Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом. В русскоязычных странах «гарниром» принято называть дополнения к мясным или рыбным продуктам в виде круп, макаронных изделий, овощей или картофеля (жареного, отварного или в виде пюре).
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.