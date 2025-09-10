Даже привычный борщ способен удивить: всё решают детали, о которых мало кто знает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:12
Еда

Борщ — одно из самых узнаваемых и любимых блюд, и у каждой хозяйки есть свой секрет его приготовления. Хотя классический набор ингредиентов знаком всем, существуют интересные вариации, которые придают супу новые оттенки вкуса.

Борщ с пампушками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Борщ с пампушками

Имбирь для пикантности

Небольшие кусочки очищенного имбиря можно добавить прямо в зажарку. Он придаст лёгкую остроту и свежий аромат, делая вкус борща более ярким.

Перец чили для остроты

Любителям по-настоящему насыщенных блюд стоит попробовать добавить чили. Можно использовать порошок или свежий стручок — результатом станет острый и бодрящий борщ.

Сельдерей для пользы

Корень сельдерея редко встречается в традиционных рецептах, но отлично подходит для экспериментов. Он обогащает блюдо витаминами и придаёт лёгкий пряный вкус.

Чернослив для неожиданного акцента

Даже такой продукт, как чернослив, может оказаться уместным в борще. Его предварительно замачивают и вводят в суп, чтобы получить мягкую сладковатую ноту, контрастирующую с привычной кислинкой.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
