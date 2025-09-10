Фритюрницы без масла: битва функциональности и экономности между Electrolux и Oster

Рынок фритюрниц без масла активно растёт, а главная конкуренция развернулась между Electrolux и Oster. Эти бренды предлагают разные решения: Electrolux делает ставку на компактные и гибридные модели с функцией пара для сохранения сочности продуктов, а Oster продвигает универсальные oven "3 в 1", объединяющие аэрофритюрницу, печку и сушилку.
Современные устройства позволяют не только жарить без масла, но и запекать, томить и обезвоживать продукты. Electrolux впечатляет качеством сборки и автоматизацией, тогда как Oster делает акцент на многофункциональности. Дизайн обеих марок стильный, используются современные материалы.
По цене бренды сопоставимы: Oster предлагает больше функций в oven-моделях, а Electrolux компенсирует это надёжностью и энергосберегающей линейкой "Efficient", экономящей до 48% энергии.
Electrolux немного опережает по уровню обслуживания, но Oster выигрывает соотношением цены и функциональности. Выбор зависит от того, что важнее — компактность и автоматизация или универсальность и большой объём.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.