Фритюрницы без масла: битва функциональности и экономности между Electrolux и Oster

Еда

Рынок фритюрниц без масла активно растёт, а главная конкуренция развернулась между Electrolux и Oster. Эти бренды предлагают разные решения: Electrolux делает ставку на компактные и гибридные модели с функцией пара для сохранения сочности продуктов, а Oster продвигает универсальные oven "3 в 1", объединяющие аэрофритюрницу, печку и сушилку.

Фото: commons.wikimedia by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ духовка Oster

Технологии и дизайн

Современные устройства позволяют не только жарить без масла, но и запекать, томить и обезвоживать продукты. Electrolux впечатляет качеством сборки и автоматизацией, тогда как Oster делает акцент на многофункциональности. Дизайн обеих марок стильный, используются современные материалы.

Стоимость и эффективность

По цене бренды сопоставимы: Oster предлагает больше функций в oven-моделях, а Electrolux компенсирует это надёжностью и энергосберегающей линейкой "Efficient", экономящей до 48% энергии.

Сервис и выбор

Electrolux немного опережает по уровню обслуживания, но Oster выигрывает соотношением цены и функциональности. Выбор зависит от того, что важнее — компактность и автоматизация или универсальность и большой объём.