Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соус, который объединяет кухни и поколения: аджика в новом исполнении с изысканным вкусом
Китовая акула теряет силу: крупнейшая рыба планеты оказалась на грани исчезновения
Скакалка возвращается: почему звёзды фитнеса делают ставку именно на неё
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Скандал с Лигалайзом*: почему суд лишил рэпера прописки в Москве
Кристаллы льда крадут вкус: как герметичность решает судьбу продуктов при заморозке
В Госдуме ответили на вопрос о блокировке Zoom в России
Узбекистан — это больше, чем Самарканд: факты, которые меняют представление о стране
Каждый сантиметр на счету: как увеличить пространство тесной квартиры без перепланировки

Фритюрницы без масла: битва функциональности и экономности между Electrolux и Oster

1:20
Еда

Рынок фритюрниц без масла активно растёт, а главная конкуренция развернулась между Electrolux и Oster. Эти бренды предлагают разные решения: Electrolux делает ставку на компактные и гибридные модели с функцией пара для сохранения сочности продуктов, а Oster продвигает универсальные oven "3 в 1", объединяющие аэрофритюрницу, печку и сушилку.

духовка Oster
Фото: commons.wikimedia by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
духовка Oster

Технологии и дизайн

Современные устройства позволяют не только жарить без масла, но и запекать, томить и обезвоживать продукты. Electrolux впечатляет качеством сборки и автоматизацией, тогда как Oster делает акцент на многофункциональности. Дизайн обеих марок стильный, используются современные материалы.

Стоимость и эффективность

По цене бренды сопоставимы: Oster предлагает больше функций в oven-моделях, а Electrolux компенсирует это надёжностью и энергосберегающей линейкой "Efficient", экономящей до 48% энергии.

Сервис и выбор

Electrolux немного опережает по уровню обслуживания, но Oster выигрывает соотношением цены и функциональности. Выбор зависит от того, что важнее — компактность и автоматизация или универсальность и большой объём.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Узбекистан — это больше, чем Самарканд: факты, которые меняют представление о стране
Каждый сантиметр на счету: как увеличить пространство тесной квартиры без перепланировки
Хрупкие крылья пролежали под землёй 2700 лет — и показали тайную сторону погребальных обрядов
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара
В Ижевске предотвратили покушение на сотрудника ОПК: агент задержан
Россия может стать ключевым партнёром Алжира в сфере энергоресурсов
Финансовый удар по Анатолию Цою: чем грозит певцу неуплата налогов на крупную сумму
Марс раскрыл сердце из камня: новое открытие учёных объясняет загадочное исчезновение его атмосферы
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Фритюрницы без масла: битва функциональности и экономности между Electrolux и Oster
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.